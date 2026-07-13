El Flaco López fue relacionado sentimentalmente con una mendocina: ¿quién es?

El jugador de la Selección argentina fue relacionado sentimentalmente con la mendocina Clari Cremaschi. La realidad, es que estos rumores no son ciertos, ya que en teoría la joven creadora de contenido mendocina está en una relación con el jugador argentino Agustín Giay, amigo de López, y con quien juega en Palmeiras. Esta situación ayuda a entender el intercambio de mensajes y de fotografías entre Cremaschi y López en las redes sociales.

¿Quién es Clari Cremaschi?

Cremaschi es una joven mendocina que reúne millones de seguidores en TikTok y en Instagram. En los últimos días, López publicó una imagen con la mendocina acompañada por la frase "Vamos amiguita tqm", la cual no tardó en llamar la atención no solo de los seguidores de la joven, y luego generó los rumores de romance entre ellos.