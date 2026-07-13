Después de sumar minutos en la clasificación de Argentina ante Suiza, el delantero José Manuel 'Flaco' López ha protagonizado varios rumores en redes sociales.
El Flaco López fue relacionado sentimentalmente con una mendocina: ¿quién es?
Una joven creadora de contenido mendocina protagoniza rumores de un romance con el jugador correntino de la Selección argentina
El jugador de la Selección argentina fue relacionado sentimentalmente con la mendocina Clari Cremaschi. La realidad, es que estos rumores no son ciertos, ya que en teoría la joven creadora de contenido mendocina está en una relación con el jugador argentino Agustín Giay, amigo de López, y con quien juega en Palmeiras. Esta situación ayuda a entender el intercambio de mensajes y de fotografías entre Cremaschi y López en las redes sociales.
¿Quién es Clari Cremaschi?
Cremaschi es una joven mendocina que reúne millones de seguidores en TikTok y en Instagram. En los últimos días, López publicó una imagen con la mendocina acompañada por la frase "Vamos amiguita tqm", la cual no tardó en llamar la atención no solo de los seguidores de la joven, y luego generó los rumores de romance entre ellos.
Cremaschi nació en San Martín y, con tan solo 21 años es una de las creadoras de contenido más virales del país. Actualmente en Instagram cosecha más de 700 mil seguidores, mientras que en TikTok ya supera los 2,5 millones.
¿Quién es el 'Flaco' López?
Nacido en San Lorenzo, Corrientes, el atacante de 25 años se formó en Lanús antes de ser transferido a Palmeiras, donde atraviesa el mejor momento de su carrera y se consolidó como uno de los goleadores del fútbol brasileño: acumula una marca estadística de 15 goles en 42 compromisos oficiales.
Sus actuaciones en el plano local se complementan con la Copa Libertadores, certamen donde viene de rubricar un doblete determinante en la goleada por 4 a 0 ante Universitario de Perú en la llave de octavos de final de la competencia en 2025.