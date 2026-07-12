Selección argentina: la década ganada

No hay que ir tan atrás en el tiempo para dimensionarlo: de 24 años sin semifinales mundialistas pasados a dos seguidas (y 3 en las últimas 4 ediciones), de 28 años sin títulos a dar 4 vueltas olímpicas en 5 años (todavía con la chance de sumar una estrella más).

La estantería de logros habla por sí sola pero fue el propio Lionel Scaloni el que ponderó las formas por sobre los títulos.

Acá también hay un cambio rotundo en la opinión pública: la Selección argentina pasó del reproche al aplauso, de tener que ir a jugar al interior a reventar a estadios, de la renuncia de Lionel Messi a la idolatría sin discusión.

La Selección argentina es una marca internacional

Hoy la Selección argentina es el fenómeno que todo extranjero quiere ver, convirtiéndose en una marca internacional.

En los estadios está lleno de latinos con la 10 celeste y blanca, también asiáticos y africanos. En gran parte por Lionel Messi, claro, pero también por un equipo que enamoró con su fútbol al mundo desde un confín.

Messi y Argentina son una marca mundial.

Claro que el entrenador tiene mucho que ver, dándole forma a una generación que logró reemplazar a una camada top que quedó estigmatizada porque no se le dieron las estrellas.

Los Dibu Martínez, los Lisandro Martínez, los Cuti Romero o incluso los Rodrigo De Paul eran jugadores que no estaban en la órbita de nadie si de Selección hablamos y se convirtieron en intocables.

El Maracanazo continental, el baile a Brasil en el Monumental, la paliza a Italia en la Finalissima, la heroica ante Egipto y la mejor final de todos los tiempos en Mundiales con Francia son apenas un pequeño recuerdo de un ciclo inolvidable.

Pero como el fútbol siempre va por más ahora se viene Inglaterra, en la semi de un Mundial.

El resultado no cambiará en nada a este equipo que hizo cotidiano lo imposible.