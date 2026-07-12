El clásico que le faltaba a esta Selección argentina en una Copa del Mundo

Parece que para los argentinos en este Mundial 2026 si no se sufre no vale. En Kansas City la Selección argentina ganó un partido muy emotivo con Suiza y avanzó a las semifinales.
Ya estamos en Semifinales, Atlanta allá vamos, a dar un paso más, rumbo al sueño de la cuarta.
Parece que para los argentinos en este Mundial 2026 si no se sufre no vale. En Kansas City la Selección argentina ganó un partido muy emotivo con Suiza y avanzó a las semifinales.
Argentina siempre dominó el partido, siempre fue más que su rival e incluso jugó durante un largo rato 11 contra 10 por la expulsión de Emboló, pero no encontraba los caminos.
Lionel Scaloni puso toda la carne al asador y hasta terminó jugando con los 3 número 9 que tiene en el plantel, hasta el Flaco López, junto con Lautaro, con Julián, y con Leo Messi.
Sin embargo, Suiza parecía un reloj y no se abría el arco hasta que La Araña la puso donde tejen justamente las arañas, en el ángulo, y la Selección argentina sigue soñando con llegar a lo más alto.
La Scaloneta pasó a Cabo Verde sufriendo, pasó a Egipto sufriendo, ahora pasó a Suiza, y se viene nada menos que Inglaterra.
¡Qué partido!. Si algo le faltaba a esta Selección argentina era jugar un clásico como este en una Copa del Mundo.
Ya estamos en semifinales, Atlanta allá vamos, a dar un paso más, rumbo al sueño de la cuarta.