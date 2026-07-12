El clásico que le faltaba a esta Selección argentina en una Copa del Mundo

Sin embargo, Suiza parecía un reloj y no se abría el arco hasta que La Araña la puso donde tejen justamente las arañas, en el ángulo, y la Selección argentina sigue soñando con llegar a lo más alto.

La Scaloneta pasó a Cabo Verde sufriendo, pasó a Egipto sufriendo, ahora pasó a Suiza, y se viene nada menos que Inglaterra.

¡Qué partido!. Si algo le faltaba a esta Selección argentina era jugar un clásico como este en una Copa del Mundo.

Ya estamos en semifinales, Atlanta allá vamos, a dar un paso más, rumbo al sueño de la cuarta.

La Selección argentina en semifinales del Mundial