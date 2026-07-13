"Somos mejores": el soberbio ninguneo de un histórico inglés a la Selección Argentina

El menosprecio de la leyenda británica llega en un momento de máxima tensión, con el Mundial 2026 como escenario principal de una rivalidad histórica que parece estar más viva que nunca.

Argentina vs Inglaterra, el próximo miércoles desde las 16.

Mientras en las islas presumen de los millones de la Premier League y confían ciegamente en sus nombres, la Selección Argentina prefiere seguir respondiendo donde mejor le sale: adentro de la cancha y con el funcionamiento colectivo que la llevó a lo más alto.

Argentina jugará las semifinales con la camiseta suplente

Finalmente se confirmó lo que se esperaba: Argentina jugará ante Inglaterra, por la semifinales del Mundial 2026, con la camiseta azul, la alternativa. Así lo definió FIFA a primera hora de este lunes, luego de la reunión que mantuvieron con delegados AFA y de la FA (Federación Inglesa).

Así las cosas, la Scaloneta volverá a vestirse de azul, como en el histórico partido en el Mundial de México 1986, Inglaterra saldrá a la cancha ante el campeón del mundo con su tradicional camiseta blanca.