Las chicanas y declaraciones picantes desde el viejo continente no dan tregua en la previa del cruce decisivo de la Selección argentina. En las últimas horas, las voces británicas volvieron a encender la polémica y, esta vez, el que apuntó directamente contra los campeones del mundo fue una gloria absoluta del fútbol de Inglaterra.
"Somos mejores": el soberbio ninguneo de un histórico inglés a la Selección Argentina
Un histórico de la Selección de Inglaterra menospreció a la Scaloneta en la previa de la semifinal del Mundial 2026. "Somos mejores", manifestó
El exdefensor y referente John Terry dialogó con el medio de la FIFA y no anduvo con rodeos para referirse al combinado nacional. Al ser consultado sobre el potencial del equipo que conduce Lionel Scaloni, disparó sin filtros: "Argentina no me preocupa. No miro a Argentina y pienso que son mejores que nosotros”.
John Terry y el desprecio a la Selección argentina
Lejos de bajar los decibeles, el emblemático ex capitán del Chelsea redobló la apuesta y centró su mirada en las individualidades, marcando una superioridad que armó un revuelo bárbaro en las redes sociales. "Jugador por jugador, somos mejores", manifestó sobre el plantel inglés.
El menosprecio de la leyenda británica llega en un momento de máxima tensión, con el Mundial 2026 como escenario principal de una rivalidad histórica que parece estar más viva que nunca.
Mientras en las islas presumen de los millones de la Premier League y confían ciegamente en sus nombres, la Selección Argentina prefiere seguir respondiendo donde mejor le sale: adentro de la cancha y con el funcionamiento colectivo que la llevó a lo más alto.
Argentina jugará las semifinales con la camiseta suplente
Finalmente se confirmó lo que se esperaba: Argentina jugará ante Inglaterra, por la semifinales del Mundial 2026, con la camiseta azul, la alternativa. Así lo definió FIFA a primera hora de este lunes, luego de la reunión que mantuvieron con delegados AFA y de la FA (Federación Inglesa).
Así las cosas, la Scaloneta volverá a vestirse de azul, como en el histórico partido en el Mundial de México 1986, Inglaterra saldrá a la cancha ante el campeón del mundo con su tradicional camiseta blanca.