La Selección Argentina llegó a la instancia definitoria de la cita ecuménica del fútbol con la ambigüedad de sacarse el peso del "favorito", pero con la etiqueta de ser considerada como la más débil del cuadro de semifinalistas de la Copa Mundial de Fútbol 2026, según casas de apuestas online.
La Selección Argentina es la menos favorita para ganar el Mundial 2026 en las casas de apuestas online
Estadísticas de casas de apuestas online y predicciones marcan a la Selección Argentina como la menos favorita de los semifinalistas a ganar el Mundial 2026
La Selección Argentina de Messi y dirigida por Lionel Scaloni llega a las semifinales como defensora del título obtenido en Qatar 2022, pero no entre los candidatos para quedarse con el título según los principales mercados de apuestas y predicción, que ubican a Francia como la gran candidata.
Qué dicen las casas de apuestas online sobre favoritos del Mundial 2026
Uno de los mercados de predicción más consultados del mundo, Polymarket, el mercado de predicciones más importante del mundo, registra en su capítulo World Cup Winner marca a Francia con 39% de chances, seguida por Inglaterra con 22%, España con 21% y Argentina con 17%, lo que deja a la campeona vigente como la menos favorita de las cuatro.
Esta casa de predicciones, para elegir al ganador del torneo de la FIFA registra un volumen total superior a los 4.000 millones de dólares, con apuestas activas sobre diversos aspectos, como goleador (Botín de Oro) o Mejor Jugador (Balón de Oro).
En otros sitios como DraftKings, tiene como favorito a Francia, con el 40%; España, 23,8%; Inglaterra; y Argentina 22,7%.
En BetMGM, la tabla también deja a la Albiceleste cuarta: Francia aparece a +150, España e Inglaterra a +333, y Argentina a +400, lo que equivale a una probabilidad implícita aproximada de 40%, 23,1%, 23,1% y 20%, respectivamente.
El mismo orden se repite en FOX Sports, que muestra a Francia como favorita con +140, luego Inglaterra con +310, España con +330 y Argentina con +400, otra vez con el equipo de Scaloni como el de menor respaldo entre los semifinalistas.
En Oddschecker, comparador que reúne cuotas de distintas casas, Argentina también aparece detrás en la mayoría de las referencias: Francia ronda entre 11/8 y 13/8, España e Inglaterra se mueven cerca de 10/3 y 7/2, mientras que la Selección argentina aparece en torno a 9/2, una cuota que implica cerca del 18% de probabilidad simple.
Los sitios más favorables a la Selección Argentina
La excepción aparece en FanDuel, donde Francia sigue primera con +135, España figura segunda con +410, Argentina tercera con +420 e Inglaterra queda cuarta con +490, por lo que en esa pizarra el equipo inglés es el menos favorito.
En Fanatics Sportsbook, en tanto, Francia aparece con +145, España con +310, y Argentina e Inglaterra igualadas en +375, por lo que allí no hay una diferencia entre los dos protagonistas de la semifinal.
Además, para el cruce directo entre Argentina e Inglaterra, DraftKings abrió al equipo de Thomas Tuchel como favorito para avanzar a la final: Inglaterra paga -135 para clasificar, mientras que Argentina figura a +110. En los 90 minutos, los ingleses aparecen a +155, Argentina a +205 y el empate a +200.
Cómo están los favoritismo para otros rubros del Mundial 2026
Según el sitio Polymarket, así están los favoritismos para otros aspectos de la parte final de la Copa Mundial de Fútbol 2026:
- Ganador del Botín de Oro: Kylian Mbappé lidera actualmente este mercado con una probabilidad implícita del 56%, seguido por Lionel Messi con un 34%.
- Continente ganador: Europa (UEFA) es la gran favorita con un 83%, mientras que Sudamérica (CONMEBOL) se sitúa por detrás con un 18%.
- Máximo asistidor: Michael Olise encabeza los mercados de apuestas en esta categoría con una probabilidad implícita del 94%.
- Los finalistas: "Francia vs. Inglaterra" es la combinación exacta para la final que registra mayor volumen de apuestas.