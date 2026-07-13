La Selección Argentina es la menos favorita para ganar el Mundial 2026 en las casas de apuestas online

Esta casa de predicciones, para elegir al ganador del torneo de la FIFA registra un volumen total superior a los 4.000 millones de dólares, con apuestas activas sobre diversos aspectos, como goleador (Botín de Oro) o Mejor Jugador (Balón de Oro).

Inglaterra es, después de Francia la otra favorita a ganar el Mundial 2026.

En otros sitios como DraftKings, tiene como favorito a Francia, con el 40%; España, 23,8%; Inglaterra; y Argentina 22,7%.

En BetMGM, la tabla también deja a la Albiceleste cuarta: Francia aparece a +150, España e Inglaterra a +333, y Argentina a +400, lo que equivale a una probabilidad implícita aproximada de 40%, 23,1%, 23,1% y 20%, respectivamente.

El mismo orden se repite en FOX Sports, que muestra a Francia como favorita con +140, luego Inglaterra con +310, España con +330 y Argentina con +400, otra vez con el equipo de Scaloni como el de menor respaldo entre los semifinalistas.

En Oddschecker, comparador que reúne cuotas de distintas casas, Argentina también aparece detrás en la mayoría de las referencias: Francia ronda entre 11/8 y 13/8, España e Inglaterra se mueven cerca de 10/3 y 7/2, mientras que la Selección argentina aparece en torno a 9/2, una cuota que implica cerca del 18% de probabilidad simple.

Los sitios más favorables a la Selección Argentina

La excepción aparece en FanDuel, donde Francia sigue primera con +135, España figura segunda con +410, Argentina tercera con +420 e Inglaterra queda cuarta con +490, por lo que en esa pizarra el equipo inglés es el menos favorito.

En Fanatics Sportsbook, en tanto, Francia aparece con +145, España con +310, y Argentina e Inglaterra igualadas en +375, por lo que allí no hay una diferencia entre los dos protagonistas de la semifinal.

Además, para el cruce directo entre Argentina e Inglaterra, DraftKings abrió al equipo de Thomas Tuchel como favorito para avanzar a la final: Inglaterra paga -135 para clasificar, mientras que Argentina figura a +110. En los 90 minutos, los ingleses aparecen a +155, Argentina a +205 y el empate a +200.

Kylian Mbappé, señalado como el favorito a ganar el Balón de Oro de la FIFA. Lionel Messi está segundo en este rubro.

Cómo están los favoritismo para otros rubros del Mundial 2026

Según el sitio Polymarket, así están los favoritismos para otros aspectos de la parte final de la Copa Mundial de Fútbol 2026: