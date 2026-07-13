Jude Bellingham, con molestias físicas tras el cruce ante Noruega: ¿llega al partido frente a la Selección argentina?

Jude Bellingham, figura de Inglaterra en los cuartos de final, terminó con dolores en el hombro izquierdo tras el partido ante Noruega y generó preocupación en la previa del cruce ante la Selección argentina.
Jude Bellingham encendió las alarmas al mostrar dolores en su hombro luego del encuentro ante Noruega
Jude Bellingham, figura de Inglaterra en los cuartos de final, terminó con dolores en el hombro izquierdo tras el partido ante Noruega y generó preocupación en la previa del cruce ante la Selección argentina.
Al futbolista se lo vio incómodo y con dolores en su hombre, e incluso fue visto masajeándose esa zona en más de una ocasión. Sobre el final del partido, el volante inglés se fue reemplazado en el alargue cuando la victoria ante Noruega ya estaba consumada gracias a su doblete.
Luego de un destacado rendimiento ante Noruega, Jude Bellingham fue visto con malestar en el hombro izquierdo como consecuencia del partido. Los problemas del mediocampista del Real Madrid y su hombro izquierdo se remontan a noviembre de 2023, cuando una mala caída en un encuentro de LaLiga española generó una dislocación en la articulación, por la que tuvo que jugar varios encuentros con el hombro vendado.
Tras recurrir a diversos tratamientos, el volante surgido del Birmingham City optó por una intervención quirúrgica en julio del año pasado, al final de la temporada 2024/2025, al realizarse una artroscopia que lo mantuvo alejado de las canchas hasta septiembre de 2025.
A un año de la operación, los malestares volvieron para Bellingham, quien había tenido que jugar una gran cantidad de partidos con el hombro inmovilizado, generando incomodidad en su rendimiento.
En el partido ante Noruega, el volante volvió a sentir dolores y tuvo que ser reemplazado durante el alargue. Además, antes de afrontar a la prensa en zona mixta al ser elegido como la figura del partido, el jugador de 23 años tuvo que realizar algunos estiramientos para aliviar el dolor, que igualmente demostró mantener con algunos masajes en la zona mientras respondía las preguntas del periodismo.
Si bien se le vieron gestos de dolor, el mediocampista sería parte de todas formas del equipo titular de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel. Su presencia es importante ya que es uno de los goleadores de la Copa del Mundo con seis tantos,
La Selección argentina se medirá con Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta desde las 16 (horario argentino).