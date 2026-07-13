Jude Bellingham, con molestias físicas tras el cruce ante Noruega: ¿llega al partido frente a la Selección argentina?

Tras recurrir a diversos tratamientos, el volante surgido del Birmingham City optó por una intervención quirúrgica en julio del año pasado, al final de la temporada 2024/2025, al realizarse una artroscopia que lo mantuvo alejado de las canchas hasta septiembre de 2025.

A un año de la operación, los malestares volvieron para Bellingham, quien había tenido que jugar una gran cantidad de partidos con el hombro inmovilizado, generando incomodidad en su rendimiento.

En el partido ante Noruega, el volante volvió a sentir dolores y tuvo que ser reemplazado durante el alargue. Además, antes de afrontar a la prensa en zona mixta al ser elegido como la figura del partido, el jugador de 23 años tuvo que realizar algunos estiramientos para aliviar el dolor, que igualmente demostró mantener con algunos masajes en la zona mientras respondía las preguntas del periodismo.

Si bien se le vieron gestos de dolor, el mediocampista sería parte de todas formas del equipo titular de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel. Su presencia es importante ya que es uno de los goleadores de la Copa del Mundo con seis tantos,

La Selección argentina se medirá con Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta desde las 16 (horario argentino).