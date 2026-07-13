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¿Y si te animás?

Vivir sin pagar alquiler y con trabajo garantizado: el pueblo de 40 personas que busca familias para salvarse

Un pequeño pueblo de tan solo 40 habitantes lanzó una convocatoria con increíbles beneficios para quienes se muden de forma permanente

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Arenillas, el pueblo de España que busca nuevos vecinos para salvarse. Foto: Ayuntamiento de Arenillas. 

Arenillas, el pueblo de España que busca nuevos vecinos para salvarse. Foto: Ayuntamiento de Arenillas. 

Imaginate armar las valijas, cruzar el Océano Atlántico y llegar a un pueblo donde te reciben con las llaves de una casa gratis y un empleo asegurado. Esto que parece un sueño lejano es una propuesta real y concreta que llega desde España y que llamó la atención de miles de personas alrededor del mundo.

El Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas (un pueblo español de apenas 40 habitantes) lanzó una convocatoria urgente para atraer nuevos vecinos. La iniciativa, precisamente en la provincia de Soria, comunidad de Castilla y León, busca combatir con fuerza la despoblación rural y el envejecimiento que amenazan la continuidad de sus servicios básicos. Un tema más que importante no solo en esta zona sino en todo el país. c

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Arenillas, el pueblo rural de España que es noticia por su oferta de vivienda. Foto: Ayuntamiento Arenillas

Casa gratis, sueldo fijo y un bar propio en un pueblo que busca renacer

La familia elegida recibirá una casa municipal totalmente rehabilitada y equipada sin costo de alquiler. Pero el plan va mucho más allá: uno de los miembros del hogar accederá a un puesto de trabajo fijo como albañil, destinado al mantenimiento de los edificios públicos del lugar.

Como si fuera poco, el proyecto ofrece una oportunidad extra para aumentar los ingresos y acelerar el arraigo: la opción de gestionar el bar social del pueblo. Para las parejas con hijos, la propuesta incluye transporte escolar gratuito hacia el colegio de Berlanga de Duero (a 20 kilómetros) y una conexión a internet mejorada, ideal si algún integrante trabaja de forma remota, es decir, home office.

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El bar del pueblo, una opción concreta para trabajar. Foto: Ayuntamiento Arenillas

Las autoridades aclararon que el llamado está dirigido principalmente a familias con hijos en edad escolar. No se buscan residentes temporales, sino personas decididas a radicarse de manera permanente y comprometerse con el desarrollo de la comunidad.

Para postularse, los interesados deben presentar su candidatura ante el Ayuntamiento de Arenillas, detallando su situación familiar, experiencia laboral y los motivos por los cuales quieren cambiar de vida.

¿Y si se te da?

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