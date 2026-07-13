Vivir sin pagar alquiler y con trabajo garantizado: el pueblo de 40 personas que busca familias para salvarse

El Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas (un pueblo español de apenas 40 habitantes) lanzó una convocatoria urgente para atraer nuevos vecinos. La iniciativa, precisamente en la provincia de Soria, comunidad de Castilla y León, busca combatir con fuerza la despoblación rural y el envejecimiento que amenazan la continuidad de sus servicios básicos. Un tema más que importante no solo en esta zona sino en todo el país. c

Arenillas, el pueblo rural de España que es noticia por su oferta de vivienda. Foto: Ayuntamiento Arenillas

Casa gratis, sueldo fijo y un bar propio en un pueblo que busca renacer

La familia elegida recibirá una casa municipal totalmente rehabilitada y equipada sin costo de alquiler. Pero el plan va mucho más allá: uno de los miembros del hogar accederá a un puesto de trabajo fijo como albañil, destinado al mantenimiento de los edificios públicos del lugar.