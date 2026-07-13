Vivir sin pagar alquiler y con trabajo garantizado: el pueblo de 40 personas que busca familias para salvarse

Imaginate armar las valijas, cruzar el Océano Atlántico y llegar a un pueblo donde te reciben con las llaves de una casa gratis y un empleo asegurado. Esto que parece un sueño lejano es una propuesta real y concreta que llega desde España y que llamó la atención de miles de personas alrededor del mundo.
El Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas (un pueblo español de apenas 40 habitantes) lanzó una convocatoria urgente para atraer nuevos vecinos. La iniciativa, precisamente en la provincia de Soria, comunidad de Castilla y León, busca combatir con fuerza la despoblación rural y el envejecimiento que amenazan la continuidad de sus servicios básicos. Un tema más que importante no solo en esta zona sino en todo el país. c
Casa gratis, sueldo fijo y un bar propio en un pueblo que busca renacer
La familia elegida recibirá una casa municipal totalmente rehabilitada y equipada sin costo de alquiler. Pero el plan va mucho más allá: uno de los miembros del hogar accederá a un puesto de trabajo fijo como albañil, destinado al mantenimiento de los edificios públicos del lugar.
Como si fuera poco, el proyecto ofrece una oportunidad extra para aumentar los ingresos y acelerar el arraigo: la opción de gestionar el bar social del pueblo. Para las parejas con hijos, la propuesta incluye transporte escolar gratuito hacia el colegio de Berlanga de Duero (a 20 kilómetros) y una conexión a internet mejorada, ideal si algún integrante trabaja de forma remota, es decir, home office.
Las autoridades aclararon que el llamado está dirigido principalmente a familias con hijos en edad escolar. No se buscan residentes temporales, sino personas decididas a radicarse de manera permanente y comprometerse con el desarrollo de la comunidad.
Para postularse, los interesados deben presentar su candidatura ante el Ayuntamiento de Arenillas, detallando su situación familiar, experiencia laboral y los motivos por los cuales quieren cambiar de vida.
¿Y si se te da?