Qué ventajas y desventajas tienen las placas de yeso en comparación con las paredes tradicionales

Las placas de yeso se utilizan en muchísimos trabajos de construcción.

Estas placas se colocan generalmente con tornillos que sujetan la lámina de yeso a una estructura de perfiles metálicos. A veces se colocan pegando directamente la placa a la pared con una pasta de agarre, pero depende del trabajo de construcción.

Ventajas y desventajas de las placas de yeso

En comparación con una pared de ladrillo clásica con cemento, la placa de yeso tiene muchas ventajas y desventajas que van a depender del tipo de trabajo que necesitemos realizar.

Este tipo de placas es mucho más económico que los materiales que se necesitan para construir una pared de ladrillo. Se instalan rápido, se usan en cualquier espacio de la casa, son aislantes térmicas y acústicas y tienen una terminación relativamente estética.

Existen placas antihumedad que se colocan sobre la pared dejando un espacio de ventilación y sirven para evitar la formación de burbujas de humedad. Pero las placas convencionales no se llevan bien con el agua y se hinchan, generando hongos.

Tienen ventajas y desventajas comparadas con las paredes de ladrillo.

Sin embargo, una pared de yeso, comparada con una de ladrillo, presenta varias desventajas. No resiste bien los golpes y se abolla fácilmente con impactos fuertes.

Además, no tiene mucha capacidad de carga comparada con una pared. Si le ponemos un soporte para televisor o una repisa pesada, puede que se rompa. Por eso se usan tarugos especiales que van anclados a las estructuras metálicas.

La pared de ladrillo requiere de más tiempo de construcción, pero resiste mucho más, soporta cargas pesadas, tiene inercia térmica y aislamiento acústico.

Más allá de sus ventajas y desventajas: ¿para qué se usan las placas de yeso en la construcción?

Las placas de yeso no se usan únicamente para una pared. En construcción, este material se puede usar para muchísimas cosas más.

Generalmente se usan para construir paredes divisorias, pero también sirven para revestir muros, armar cielos rasos o techos falsos de forma rápida y económica.

Sin piezas de construcción ideales para crear espacios modernos u ocultar instalaciones eléctricas, de agua o metálicas en los techos y paredes.

También se pueden usar estas placas para construir mobiliarios y elementos de decoración. Generalmente, se usan en muebles fijos de lavanderías o estanterías fijas, bibliotecas y armarios económicos y fáciles de armar.