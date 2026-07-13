Figura inglesa apuntó contra Cuti Romero y Lisandro Martínez: "Entre los dos regalan un gol en cada partido"

"Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes", manifestó sobre la saga central.

Y luego en su análisis fue aún más allá: "Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo".

La saga central de la Albiceleste compuesta por Cuti Romero y Lisandro Martínez están pasando un gran momento en Estados Unidos.

El inglés no tiene miedo de enfrentar a la Argentina

En cuanto a qué rivales considera más poderosos, Gary Neville dijo que respeta más a los otros equipos europeos que continúan en el certamen: "No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España".

"Argentina tiene muchas falencias. Creo que podemos vencerlos. Son mejores que Noruega. A partir del juego nos podemos acomodar. Francia es el equipo que más me preocupa", concluyó el histórico defensor.

En total Gary Neville disputó dos Mundiales:

Francia 1998: disputó 3 partidos (titular ante Túnez, Colombia y Argentina en octavos de final).

Alemania 2006: disputó 2 partidos (se perdió gran parte del torneo por lesión, pero jugó en cuartos de final ante Portugal).

Además, se perdió el Mundial de Corea-Japón 2002 debido a una fractura en el metatarsiano.

En cuanto Eurocopas, jugó tres: