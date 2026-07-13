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Figura inglesa apuntó contra Cuti Romero y Lisandro Martínez: "Entre los dos regalan un gol en cada partido"

Cuti Romero y Lisandro Martínez están disputando un gran Mundial, no obstante un histórico inglés realizó un particular análisis

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cuti Romero y Lisandro Martínez en el centro de las críticas.

Cuti Romero y Lisandro Martínez en el centro de las críticas.

Gary Neville dialogó con el medio inglés Sky Bet y analizó el trasendental encuentro que enfrentará a la Selección argentina con la inglesa centrando su mirada en la saga central de la Albiceleste y cargando directamente contra Cuti Romero y Lisandro Martínez.

El ex defensor lateral inglés que enfrentó al combinado nacional en los octavos de final del Mundial de Francia 1998, (con un empate en dos goles y clasificación del equipo sudamericano tras ganar en los penales 4 a 3, no anduvo con rodeos para referirse a los argentinos.

Gary Neville no tuvo tapujos para opinar de Cuti Romero y Lisandro Mart&iacute;nez.

Gary Neville no tuvo tapujos para opinar de Cuti Romero y Lisandro Martínez.

Figura inglesa apuntó contra Cuti Romero y Lisandro Martínez

Neville expresó: "No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble".

"Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes", manifestó sobre la saga central.

Y luego en su análisis fue aún más allá: "Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo".

La saga central de la Albiceleste compuesta por Cuti Romero y Lisandro Mart&iacute;nez est&aacute;n pasando un gran momento en Estados Unidos.

La saga central de la Albiceleste compuesta por Cuti Romero y Lisandro Martínez están pasando un gran momento en Estados Unidos.

El inglés no tiene miedo de enfrentar a la Argentina

En cuanto a qué rivales considera más poderosos, Gary Neville dijo que respeta más a los otros equipos europeos que continúan en el certamen: "No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España".

"Argentina tiene muchas falencias. Creo que podemos vencerlos. Son mejores que Noruega. A partir del juego nos podemos acomodar. Francia es el equipo que más me preocupa", concluyó el histórico defensor.

En total Gary Neville disputó dos Mundiales:

  • Francia 1998: disputó 3 partidos (titular ante Túnez, Colombia y Argentina en octavos de final).
  • Alemania 2006: disputó 2 partidos (se perdió gran parte del torneo por lesión, pero jugó en cuartos de final ante Portugal).
  • Además, se perdió el Mundial de Corea-Japón 2002 debido a una fractura en el metatarsiano.

En cuanto Eurocopas, jugó tres:

  • Inglaterra 1996.
  • Bélgica/Países Bajos 2000.
  • Portugal 2004.

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