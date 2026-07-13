Ni pedal de freno, ni volante: el país que quiere habilitar autos evitando el control humano

Sin embargo, el panorama cambiaba drásticamente para los modelos futuristas, aquellos concebidos desde cero para operar evitando el control humano absoluto.

Ahora, el objetivo es agilizar los pasos y permitir que los autos autónomos salgan a la luz sin mayores demoras de autorización.

Tesla seria una de las empresas favorecidas por la medida.

Es sumamente importante remarcar que esta drástica medida impulsada en Estados Unidos no significa, bajo ninguna circunstancia, una flexibilización o un paso atrás en los estándares de protección y seguridad vial.

El auto del futuro no solo prescindirá de las manos humanas, sino que tendrá que demostrar en sus sistemas digitales una capacidad de respuesta impecable, cumpliendo a la perfección con las rigurosas normas de rendimiento, distancias de frenado, etcétera.

Tesla, la empresa beneficiada con esta medida

La automotriz comandada por Elon Musk se posiciona en primera línea para sacarle el máximo provecho a este histórico giro regulatorio en Estados Unidos.

Con el anuncio de la flexibilización de las normas, el ambicioso proyecto del Cybercab de Tesla encuentra finalmente el camino despejado para salir a la luz sin tanta revisión.

Este auto eléctrico de dos plazas, diseñado originalmente sin volante ni pedales, ya no dependerá de las trabas burocráticas ni de los límites de producción anuales que frenaban a la compañía