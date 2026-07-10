El país silencioso de Asia que salió de la pobreza y ahora desafía a China como fábrica global

El punto de inflexión para este llegó país en 1986 con la implementación del Doi Moi, un conjunto de reformas económicas impulsadas por el gobierno vietnamita para abandonar el modelo de planificación centralizada heredado de la Unión Soviética. Estas medidas permitieron la expansión de la empresa privada, la devolución de tierras a agricultores y una apertura progresiva al comercio internacional.

Vietnam atrae a los gigantes tecnológicos del mundo

El modelo vietnamita combinó un sistema político centralizado con una economía orientada al mercado, creando un entorno atractivo para las inversiones extranjeras. Grandes compañías tecnológicas como Samsung, Intel, LG y Foxconn instalaron fábricas en el país, impulsadas también por la estrategia empresarial conocida como "China más uno", que buscaba diversificar las cadenas de producción fuera de China.

Además, Vietnam fortaleció su posición internacional mediante acuerdos comerciales con grandes mercados, incluyendo la Unión Europea y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Su ubicación estratégica en el sudeste asiático, una población joven y una fuerza laboral competitiva fueron factores clave para atraer nuevas inversiones.

Hoy, Vietnam dejó atrás su dependencia de productos agrícolas como el arroz y el café para convertirse en uno de los principales actores de la industria tecnológica mundial. Actualmente es el segundo mayor exportador de teléfonos inteligentes y un eslabón fundamental en la producción de dispositivos electrónicos, semiconductores y bienes manufacturados.

Con puertos como Haiphong y grandes zonas industriales en expansión, Vietnam busca dar el siguiente salto: pasar de ser una potencia manufacturera a convertirse en una economía de ingresos altos y alcanzar la neutralidad de carbono durante las próximas décadas.