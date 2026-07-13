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Maipú impulsa la cultura con una variada oferta de talleres

La Casa de la Cultura Doña Paula ofrece propuestas artísticas para todas las edades, reafirmando el compromiso del Maipú con el acceso igualitario a la cultura

Por UNO
En Maipú, La Casa de la Cultura Doña Paula ofrece propuestas artísticas para todas las edades.

En Maipú, La Casa de la Cultura Doña Paula ofrece propuestas artísticas para todas las edades.

Esta iniciativa busca brindar espacios de aprendizaje y esparcimiento generando encuentro, pertenencia y desarrollo personal en cada uno de los vecinos y vecinas del departamento. Maipú reafirma su compromiso de acercar propuestas artísticas de calidad a toda la familia maipucina.

En este sentido, a través de sus políticas sociales, ofrece una amplia grilla que incluye danza, música, teatro, artes visuales, costura y tejido, entre otras disciplinas. La mayoría de los talleres son completamente gratuitos, y aquellos que tienen arancel presentan costos accesibles.

Las actividades están diseñadas para todas las edades, desde los 3 años hasta adultos mayores, con horarios variados que permiten compatibilizar con el estudio, el trabajo y la vida cotidiana.

Talleres sin costo

  • Folclore Principiantes – Para mayores de 18 años. A cargo de Daiana Vallejo. Los lunes de 19:00 a 21:00.
  • Ballet Dejando Huellas – Para mayores de 18 años. A cargo de Daiana Vallejo. Miércoles y viernes de 19:00 a 21:00.
  • Folclore Principiantes – Para mayores de 50 años. A cargo de Fabián Álvarez. Martes de 18:00 a 20:00 y jueves de 19:00 a 20:00.
  • Ballet Retumba mi Alma – Para mayores de 50 años. A cargo de Fabián Álvarez. Martes y jueves de 20:00 a 21:00.
  • Modas – Para mayores de 15 años. A cargo de Herminia Gutiérrez. Martes o jueves de 10:00 a 12:00.
  • Maipufónica – Para mayores de 8 años. A cargo de Gonzalo Chambella. Sábados de 9:00 a 13:00.
  • Música, Guitarra y Canto – Para mayores de 30 años. A cargo de Matías Vele. Miércoles de 19:00 a 20:30.
  • Canto y Ensamble – Para mayores de 18 años. A cargo de Emir Maza. Viernes de 19:00 a 20:30.
  • Teatro Adultos – Para mayores de 15 años. A cargo de Verónica Jouas. Martes y jueves de 18:00 a 21:00.
  • Artes Visuales – Para niños de 5 a 7 años. A cargo de Lorena Ordovini. Viernes de 18:00 a 19:30.
  • Artes Visuales – Para niños de 8 a 11 años. A cargo de Lorena Ordovini. Viernes de 19:30 a 21:00.
  • Maipú Coral – Para mayores de 18 años. A cargo de Emir Maza. Sábados de 10:00 a 13:00.

Talleres con arancel

  • Folclore Escuelita – Para niños de 3 a 5 años. A cargo de Lucas Alvarado. Martes y jueves de 18:30 a 19:30. Costo: $15.000.
  • Folclore Infantil – Para niños de 6 a 12 años. A cargo de Lucas Alvarado. Martes y jueves de 19:30 a 20:30. Costo: $15.000.
  • Folclore Juvenil – Para jóvenes de 13 a 17 años. A cargo de Lucas Alvarado. Miércoles y viernes de 18:30 a 20:30. Costo: $15.000.
  • Folclore Mayor – Para adultos de 18 a 40 años. A cargo de Lucas Alvarado y Tania Canedo. Martes, jueves y viernes de 20:30 a 22:00. Costo: $15.000.
  • Costura – Para mayores de 15 años. A cargo de Herminia Gutiérrez. Miércoles de 15:00 a 17:00. Costo: $12.000.
  • Tejido 2 agujas / Crochet – Para mayores de 15 años. A cargo de María Quispe. Lunes de 15:00 a 17:00 o sábados de 10:00 a 12:00. Costo: $12.000.
  • Teatro Niños – Para niños de 5 a 9 años. A cargo de Matías Piccione. Lunes de 19:00 a 20:00. Costo: $15.000.
  • Teatro Niños – Para niños de 10 a 14 años. A cargo de Matías Piccione. Lunes de 20:00 a 21:00. Costo: $15.000.

Información de contacto

Para inscripciones y consultas, los interesados pueden acercarse a la Casa de la Cultura Doña Paula de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 18 a 20.30 hs. Ante cualquier duda pueden comunicarse a través de las redes institucionales de Maipú Municipio.

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