Maipú impulsa la cultura con una variada oferta de talleres

En este sentido, a través de sus políticas sociales, ofrece una amplia grilla que incluye danza, música, teatro, artes visuales, costura y tejido, entre otras disciplinas. La mayoría de los talleres son completamente gratuitos, y aquellos que tienen arancel presentan costos accesibles.

Las actividades están diseñadas para todas las edades, desde los 3 años hasta adultos mayores, con horarios variados que permiten compatibilizar con el estudio, el trabajo y la vida cotidiana.