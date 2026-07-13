El guiño de la Selección argentina a los campeones del mundo de 1986 frente a Inglaterra

Además, en el único partido que la Selección argentina oficializó como equipo visitante durante el actual Mundial fue contra Jordania, justamente en el encuentro donde utilizó la azul.

La Selección argentina la utilizó contra Jordania y fue victoria con la azul.

El recuerdo de la Selección argentina con la camiseta azul

El 22 de junio de 1986 la Selección argentina enfrentó a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial, hace 40 años, donde Diego Maradona convirtió dos goles que son parte de la historia: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", tras dejar atrás a cinco rivales ingleses. Por su lado, para el equipo blanco descontó Gary Lineker.

En aquella edición el delantero inglés se consagró como goleador del torneo, pero al hablar sobre el 10 argentino no se anduvo con rodeos: "Nunca vi nada igual en un campo de fútbol". Por su lado, Maradona se consagró como el mejor jugador de esa edición de la cita máxima y la Selección argentina logró su segundo trofeo.

La camiseta azul también fue utilizada en los octavos de final de Francia 1998 donde el equipo de Daniel Passarella superó a Inglaterra en los penales. En quella oportunidad anotaron Gabriel Batistuta y Javier Zanetti, mientras que en los ingleses convirtieron Alan Shearer y Michael Owen.

Desde los penales la Selección argentina se impuso 4 a 3 gracias a una gran atajada de Carlos Roa.