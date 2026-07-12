La Selección argentina se despide de Kansas City antes de la definición del Mundial 2026

En un clima interno inmejorable, el plantel argentino se entrenará por última vez este lunes por la mañana en las lujosas instalaciones del Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, a puertas cerradas, y luego dejará definitivamente el Hotel Origin para viajar a Atlanta, donde esperará el partido del miércoles frente a Inglaterra.

Cómo está físicamente la Selección después del duelo con Suiza

En principio Lionel Scaloni tendrá a su disposición a los 26 jugadores para jugar con Inglaterra este miércoles 15 de julio a las 16 hora argentina.

Paredes está bien y se ganó la titularidad.

Cuti Romero y Leandro Paredes fueron remplazados en el alargue ante los suizos, pero solo por calambres e hicieron el mismo tratamiento de recuperación que el resto de los que más minutos jugaron el sábado a la noche.

Aunque aún no hay indicios, Scaloni y su cuerpo técnico analizan variantes en el once inicial por cuestiones tácticas y físicas.

La agenda de la Selección argentina para lo que queda del Mundial 2026

La Selección argentina viajará este lunes a Atlanta donde el martes tendrá un último entrenamiento y cumplirá con la atención a la prensa previa a la semifinal con Inglaterra en la que la intención es jugar con la camiseta azul (como en los triunfos del 86 y el 98) y hubo un pedido formal de la AFA, pero eso estará supeditado a la decisión que tomará FIFA el martes en la reunión técnica.

Tras el partido del miércoles la delegación nacional sabrá cuál es su último destino en el Mundial ya que en caso de perder jugará por el tercer puesto el sábado en Miami y si gana tendrá que disputar la final el domingo en Nueva Jersey.