Por qué aparecen manchas negras en el espejo del baño y cómo se pueden eliminar

Las manchas en la casa, en los adornos, los objetos que usamos a diario y las superficies en general pueden venir de diversas fuentes y, por lo tanto, se tienen que limpiar de diferentes formas. Cuando vemos un espejo antiguo en un baño viejo, muchas veces encontramos pequeñas manchas negras en los bordes que parecen permanentes e imposibles de limpiar.
Las manchas negras en el espejo aparecen por una razón particular, al igual que el resto de las manchas. El espejo del baño está expuesto a muchísimos factores externos y estructurales internos. Generalmente, el espejo se ensucia con gotas de agua, restos de jabón, sarro, óxido y a veces le salen hongos.
Las manchas negras pertenecen a un tipo de mancha diferente, con origen diferente y una solución más compleja. Te explico por qué aparecen estas marcas oscuras en el espejo del baño y cuál es la solución de arreglo o limpieza.
¿Qué son y por qué aparecen las manchas negras en el espejo del baño?
Para entender qué son las manchas del espejo, primero hay que entender cómo funciona un espejo. Los espejos funcionan gracias a la física de la reflexión.
Cuando la luz choca en el vidrio, atraviesa la capa transparente y se refleja en la parte posterior metálica, que suele ser de plata o aluminio. El metal traseo devuelve los rayos de luz en un ángulo igual al que llegaron y crea la imagen en el espejo.
Las manchas negras en el espejo se relacionan justamente con su funcionamiento. Este tipo de manchas no son de suciedad, por lo que limpiarlas no es tan simple. Se producen por la corrosión del metal posterior.
Cuando hay mucha humedad en el baño, usamos productos de limpieza muy abrasivos o el metal se llena de óxido; empiezan a aparecer estas manchas negras en el espejo. Estas manchas son muy comunes por el paso del tiempo y en espejos viejos o más cuidados.
¿Cómo puedo eliminar las manchas negras del espejo?
Son un tipo de mancha estructural que no se puede limpiar con un trapo o detergente, pero se pueden camuflar o tapar cuando son pequeñas.
Si ponemos algún marco decorativo sobre la mancha o un sticker para taparla, el espejo se restaura. Lo mejor es realizar un cambio de espejo o llevarlo a un vidriero para que le dé un replateado a la capa trasera.