Por qué aparecen manchas negras en el espejo del baño y cómo se pueden eliminar

¿Qué son y por qué aparecen las manchas negras en el espejo del baño?

Para entender qué son las manchas del espejo, primero hay que entender cómo funciona un espejo. Los espejos funcionan gracias a la física de la reflexión.

Cuando la luz choca en el vidrio, atraviesa la capa transparente y se refleja en la parte posterior metálica, que suele ser de plata o aluminio. El metal traseo devuelve los rayos de luz en un ángulo igual al que llegaron y crea la imagen en el espejo.

Las manchas negras aparecen por un problema en el aluminio posterior.

Las manchas negras en el espejo se relacionan justamente con su funcionamiento. Este tipo de manchas no son de suciedad, por lo que limpiarlas no es tan simple. Se producen por la corrosión del metal posterior.

Cuando hay mucha humedad en el baño, usamos productos de limpieza muy abrasivos o el metal se llena de óxido; empiezan a aparecer estas manchas negras en el espejo. Estas manchas son muy comunes por el paso del tiempo y en espejos viejos o más cuidados.

¿Cómo puedo eliminar las manchas negras del espejo?

Son un tipo de mancha estructural que no se puede limpiar con un trapo o detergente, pero se pueden camuflar o tapar cuando son pequeñas.

No se pueden limpiar, pero se pueden restaurar.

Si ponemos algún marco decorativo sobre la mancha o un sticker para taparla, el espejo se restaura. Lo mejor es realizar un cambio de espejo o llevarlo a un vidriero para que le dé un replateado a la capa trasera.