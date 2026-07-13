Qué té tomar para aliviar la tos y las flemas durante el frío de invierno

Tos imparable y flemas difíciles de expulsar

Para calmar la tos, lo más efectivo es preparar una infusión bien caliente de jengibre, tomillo o eucalipto.

El calor diluye la mucosidad y relaja la garganta. Además, potencia su efecto agregando el jugo de medio limón y una cucharada de miel para crear una capa protectora natural.

Tua Saúde, plataforma digital de divulgación y educación sobre salud, nutrición y bienestar, recomienda estos tés para calmar la tos y darle pelea a las flemas, en medio del frío invernal:

Té de jengibre con equinácea para la tos

El té de jengibre y equinácea aportan antiinflamatorias, expectorantes y antialérgicas que ayudan a reducir los síntomas de la tos.

Ingredientes

1 centímetro de jengibre

1 cucharadita de hojas de equinácea

1 taza de agua

Paso a paso

Agregar las hojas de equinácea y el jengibre en la taza de agua hirviendo, tapar y dejar reposar. Colar y beber a continuación.

Té de tomillo para la tos y flemas

El tomillo tiene propiedades para combatir bacterias y fluidificar y ayudar a expulsar las flemas. De esta manera, es una buena opción para tratar alteraciones respiratorias como bronquitis y tos, ya que ayuda a relajar los músculos de las vías respiratorias, aliviando este síntoma.

Ingredientes

1 cucharada de tomillo

1 litro de agua hirviendo

Paso a paso

Colocar 1 cucharada de tomillo en 1 litro de agua previamente hervida y dejar reposar por aproximadamente 10 minutos. Posteriormente, colar, servir en una taza y beber. Este té se puede tomar hasta 3 veces al día.

Té de eucalipto para la tos

El té de eucalipto puede ser empleado en caso de afecciones respiratorias, ya que cuenta con propiedades que inhiben el desarrollo de los microorganismos responsables por las mismas, ayuda a fluidificar el moco, es expectorante, antiinflamatorio y, además, favorece el alivio de la tos.

Ingredientes

1 cucharada de hojas de eucalipto

1 litro de agua hirviendo

Paso a paso

Poner una cucharada de eucalipto en el litro de agua previamente hervida y dejar reposar por aproximadamente 10 minutos. Posteriormente, colar, servir en una taza y beber. Este té se puede tomar hasta 3 veces al día.