El Malbrán confirmó que los roedores capturados en Malargüe dieron negativo para hantavirus

Los investigadores estuvieron entre el 8 y el 12 de junio en Mendoza para investigar a los roedores.

La investigación se inició tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

La expedición científica se llevó adelante entre el 8 y el 12 de junio, luego de que la reconstrucción epidemiológica ubicara a Malargüe entre los destinos recorridos por la pareja de turistas de Países Bajos que contrajo hantavirus antes de abordar el crucero de expedición MV Hondius.

El brote dejó un saldo de 3 personas fallecidas y al menos 8 casos confirmados por laboratorio, lo que motivó una investigación internacional para intentar reconstruir el origen del contagio del denominado "paciente cero".

En ese contexto, equipos del Servicio de Biología Molecular del INEI-ANLIS Malbrán, del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Mendoza realizaron operativos en distintos puntos del sur provincial.

Qué encontraron los especialistas en Malargüe

Los trabajos se desarrollaron en la Reserva Natural Humedal Llancanelo, Bardas Blancas, Las Loicas y la Reserva Natural Caverna de las Brujas.

Durante los operativos se instalaron más de 250 trampas bajo estrictos protocolos de bioseguridad y utilizando equipos de protección personal de alta complejidad.

Uno de los principales objetivos era detectar ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, conocido como ratón colilargo, considerado el principal reservorio del virus Andes en gran parte de la Patagonia.

Sin embargo, al igual que habían anticipado los investigadores durante el trabajo de campo, no se capturaron ejemplares de esa especie.

Los especialistas sí recolectaron roedores de otras especies, entre ellas Abrothrix olivacea, un pequeño roedor para el que existen antecedentes de infección por hantavirus. No obstante, los análisis de laboratorio determinaron que los animales capturados no presentaban anticuerpos contra la enfermedad y, además, esa especie todavía no es considerada un reservorio confirmado del virus.

El Hospital Lencinas podrá realizar estudios de hantavirus en Mendoza

En paralelo con la investigación epidemiológica, científicos del ANLIS Malbrán realizaron una transferencia tecnológica al Laboratorio Núcleo del Hospital Lencinas, ubicado en Godoy Cruz.

La capacitación permitió incorporar técnicas diagnósticas para hantavirus al personal del laboratorio mendocino, con el objetivo de fortalecer la capacidad local para realizar estudios de PCR y serología sin depender exclusivamente del envío de muestras al Instituto Malbrán.

Según destacaron desde el organismo nacional, esta incorporación permitirá mejorar la vigilancia epidemiológica y agilizar el diagnóstico ante futuros casos sospechosos de hantavirus en Mendoza.