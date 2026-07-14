Cuando debemos hablar o dirigirnos hacia una persona con discapacidad suelen surgir dudas sobre qué palabras, expresiones o términos son aceptables para mentener una conversación respetuosa.
Palabras a evitar siempre cuando se habla de discapacidad
Al momento de mantener una conversación con una persona con discapacidad existen algunas palabras o expresiones que deben evitarse
En la siguiente nota te explicaremos qué palabras siempre deben evitarse al momento de mantener una conversación con una persona con discapacidad, y por cuáles es mejor reemplazarlas.
¿Qué es una discapacidad?
La discapacidad es una condición física, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con las barreras del entorno, dificulta la participación plena y efectiva de una persona en la sociedad en igualdad de condiciones. No es solo un problema individual, sino el resultado de obstáculos sociales.
¿Qué palabras o expresiones deben evitarse cuando hablamos con una persona con discapacidad?
El sitio web Yo puedo, y vos? compartió algunas recomendaciones al momento de hablar con una persona con discapacidad o de referirse a una:
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- No digas palabras como: pobrecito, sordomudo, minusválidos, ciegos, retraso mental, retardo mental, mogólico. Esto puede ser ofensivo o condescendiente.
- No ignores a la persona que tiene una discapacidad del habla o auditiva. Busca medios alternativos para comunicarte si es necesario.
- No uses un tono condescendiente o infantil. No hables más lento, más fuerte o con diminutivos innecesarios.
- No hagas chistes ni comentarios sobre su discapacidad. Aunque parezca buena onda, a veces se rían, esto puede herir o incomodar.
- No invadas su espacio persona. Mantené el mismo respeto o distancia que empelarías en cualquier otra persona.
- No los toques o brindes ayuda sin pedirles permiso previamente. Las sillas de ruedas, bastones o perros de asistencia son extensiones del cuerpo. Un movimiento brusco o inesperado puede asustarlos.
Además, muchos profesionales de la salud aseguran que se dice "persona con discapacidad", y no se aconseja emplear expresiones como personas con capacidades diferentes, persona con capacidades especiales, discapacitado/a, lisiado/a, víctima, cieguito/a, sordito/a.
En pocas palabras
- Evitar: Expresiones como "pobrecito", "minusválidos" o "mogólico" al referirse a personas con discapacidad.
- Comunicación: No hables con tono infantil ni uses diminutivos innecesarios; busca medios alternativos si es necesario.
- Respeto: No invadas el espacio personal ni toques objetos de asistencia sin permiso previo.