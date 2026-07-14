Palabras a evitar siempre cuando se habla de discapacidad

En la siguiente nota te explicaremos qué palabras siempre deben evitarse al momento de mantener una conversación con una persona con discapacidad, y por cuáles es mejor reemplazarlas.

¿Qué es una discapacidad?

La discapacidad es una condición física, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con las barreras del entorno, dificulta la participación plena y efectiva de una persona en la sociedad en igualdad de condiciones. No es solo un problema individual, sino el resultado de obstáculos sociales.