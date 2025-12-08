El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que le brinda diversos beneficios a las personas con discapacidad, ya que con el mismo pueden conseguir prestaciones en salud, transporte, educación, etc.
Certificado Único de Discapacidad: qué enfermedades son reconocidas y cuáles no
Al momento de solicitar un Certificado Único de Discapacidad, no todas las enfermedades y discapacidades son reconocidas
Además, el CUD certifica las discapacidades y enfermedades de las personas, pero algunas de ellas quedan "afuera" al momento de solicitar este documento.
¿Qué enfermedades y discapacidades reconoce el Certificado Único de Discapacidad?
Entre los posibles problemas de salud que permiten solicitar el Certificado Único de Discapacidad se hallan los de índole Intelectual y Mental; Visual; Motor; Auditivo; Respiratorio; Cardiovascular; Renal urológico y/o Digestivo/Hepático, entre otros.
Además el Certificiado Único de Discapacidad reconoce como discapacidades a: la parálisis; la debilidad muscular; amputaciones; enfermedades neuromusculares; ceguera o baja visión; sordera o dificultades auditivas; retraso mental; trastornos del espectro autista (TEA); síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.
Luego de ser analizadas, las personas que reciben el Certificado Único de Discapacidad tendrán una cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones. Esas prestaciones incluyen tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos y prótesis, entre otras.
¿Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad?
Para obtener Certificado Único de Discapacidad hay que ingresar al sitio Argentina.gob.ar y completar un formulario con los datos de la persona para la cual se solicita el certificado.
Para poder tramitar el Certificado Único de Discapacidad, hay que tener la aplicación móvil Mi Argentina y es necesario seguir el siguiente paso a paso:
- Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña.
- Luego seleccionar la opción "Mis Documentos".
- Elegir el recuadro donde dice "Mi Salud". Allí podrás acceder a tu Certificado Único de Discapacidad.
Según la página web del Gobierno Nacional: "El CUD digital será generado automáticamente para aquellas personas mayores de 13 años, con CUD, que posean un perfil digital del ciudadano en Mi Argentina y hayan validado su identidad".