Francia se quedará sin DT: críticas al arbitraje y un duro tendrían que "haber dado el máximo" a sus jugadores

El entrenador francés Didier Deschamps tenía en claro que una vez finalizado el Mundial su vínculo con la selección de Francia llegaba a su fin; esto finalmente quedó oficializado por lo que que el partido por el tercer puesto será el último.
Didier Deschamps, fiel a su estilo, no se anduvo con rodeos para explicar la eliminación de Francia mientras que aprovechó para pegarle al arbitraje
El entrenador francés Didier Deschamps tenía en claro que una vez finalizado el Mundial su vínculo con la selección de Francia llegaba a su fin; esto finalmente quedó oficializado por lo que que el partido por el tercer puesto será el último.
Es así que luego de la dura derrota contra España el DT habló con los medios de comunicación en un diálogo donde hizo hincapié que - en esta oportunidad - su seleccionado no hizo todo lo que debía hacer para llegar a la final mientras que también le dedicó un dardo a la terna arbitral.
En conferencia de prensa Deschamps explicó los detalles de la derrota: "Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico (de Francia) es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar".
El entrenador entendió que para clasificar a la final tendrían que "haber dado el máximo y no ha sido el caso", por lo que su decepción es grande y continuó: "Se han podido cometer errores por el contexto, para algunos jugadores es su primera semifinal".
"No dominamos el juego que queríamos desplegar. No hay que echar por la borda lo que hicimos, pero teníamos que habérselo puesto más difícil a España y dar el 100 por ciento del nivel técnico y físico", explicó Deschamps.
Deschamps también aprovechó la oportunidad para expresarse sobre el arbitraje salvadoreño Iván Barton con una irónica frase: "El cuarto y el quinto árbitro eran magníficos ¿Creen que el árbitro estaba a la altura?".
Cuando le consultaron sobre si podía ampliar su crítica, decidió solo mencionar que no le gustó el penal a favor de España ya que no consideró que sea falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, pero no entró en detalles.
Para finalizar, lanzó un pensamiento positivo sobre la selección de Francia: "Estoy contento de todo lo que hemos hecho con la selección para llegar al título mundial y mantenerla al nivel más alto. He tenido momentos muy felices, pero hoy el sentimiento es que no estoy contento".
Luego de disputar el partido por el tercer puesto Deschamps dará un paso al costado, pero no se trata de una noticia nueva ya que la decisión estaba tomada con antelación. Es así que el periodista especializado Fabrizio Romano confirmó su salida: "El ciclo de Didier Deschamps como seleccionador de Francia llega a su fin. Se acabó".
Además, anunció el comienzo de una nueva era con Zinedine Zidane, quien volverá a dirigir tras cinco años de inactividad.