Francia se quedará sin DT: críticas al arbitraje y un duro tendrían que "haber dado el máximo" a sus jugadores

El entrenador entendió que para clasificar a la final tendrían que "haber dado el máximo y no ha sido el caso", por lo que su decepción es grande y continuó: "Se han podido cometer errores por el contexto, para algunos jugadores es su primera semifinal".

"No dominamos el juego que queríamos desplegar. No hay que echar por la borda lo que hicimos, pero teníamos que habérselo puesto más difícil a España y dar el 100 por ciento del nivel técnico y físico", explicó Deschamps.

Francia llega al final de una era.

Francia se unió contra el arbitraje

Deschamps también aprovechó la oportunidad para expresarse sobre el arbitraje salvadoreño Iván Barton con una irónica frase: "El cuarto y el quinto árbitro eran magníficos ¿Creen que el árbitro estaba a la altura?".

Cuando le consultaron sobre si podía ampliar su crítica, decidió solo mencionar que no le gustó el penal a favor de España ya que no consideró que sea falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, pero no entró en detalles.

Para finalizar, lanzó un pensamiento positivo sobre la selección de Francia: "Estoy contento de todo lo que hemos hecho con la selección para llegar al título mundial y mantenerla al nivel más alto. He tenido momentos muy felices, pero hoy el sentimiento es que no estoy contento".

El entrenador de Francia tendrá como último partido el del tercer puesto.

Francia se quedará sin DT y el reemplazo ya estaría listo

Luego de disputar el partido por el tercer puesto Deschamps dará un paso al costado, pero no se trata de una noticia nueva ya que la decisión estaba tomada con antelación. Es así que el periodista especializado Fabrizio Romano confirmó su salida: "El ciclo de Didier Deschamps como seleccionador de Francia llega a su fin. Se acabó".

OFFICIAL: Didier Deschamps’ cycle as France head coach comes to an end. It’s over.



Last game for the 3rd and 4th place then his goodbye… and the start of Zinedine Zidane era. pic.twitter.com/d3UIAOcEEd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

Además, anunció el comienzo de una nueva era con Zinedine Zidane, quien volverá a dirigir tras cinco años de inactividad.