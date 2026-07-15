Atlanta volvió a ser escenario del banderazo argentino y se cantó más que nunca "el que no salta es un inglés"

Entre la multitud, los hinchas no dejaron de manifestar la ilusión que ha generado el equipo dirigido por Lionel Scaloni y la emoción de estar cumpliendo el sueño de acompañar a la Selección. También un grupo de mendocinos cambiaron sus planes de viajar a Nueva York para poder presenciar el partido en Atlanta tras haberse definido el cruce ante los suizos.

En general existe una gran confianza entre los seguidores en que el equipo logrará avanzar a la final, aunque todos destacaron la importancia histórica de este cruce contra Inglaterra.

Aunque desde la Selección argentina intentaron quitarle dramatismo y pregonar que es "solo un partido de fútbol", la magnitud de la semifinal de este miércoles en el Mercedes Benz Stadium queda evidenciada en un operativo de seguridad con unos 1.600 efectivos, con el que los locales y la FIFA buscan garantizar la tranquilidad y prevenir posibles incidentes entre los aficionados.

Más allá de la seguridad lo que se ha mantenido a lo largo de todo el Mundial 2026, e incluso ha ido in crescendo, es la pasión de los fanáticos y el ambiente único que generan los cantos, los banderas y todo el folklore de estas ocasiones, porque esta vez sonó más fuerte que nunca "el que no salta es un inglés".