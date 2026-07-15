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"Las Malvinas son Argentinas"

Hinchas se reunieron en la mítica Segurola y Habana de Diego Maradona antes del cruce ante Inglaterra

Un grupo de hinchas transformó la mítica esquina de Villa Devoto donde vivió Maradona en un altar de apoyo a la Selección

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los hinchas recurrieron a Diego Maradona antes del trascendental partido.

Los hinchas recurrieron a Diego Maradona antes del trascendental partido.

Frente a la inminencia del choque entre la Selección argentina y el seleccionado de Inglaterra, la pasión de los hinchas encontró refugio en la fe colectiva y los rituales populares. El lugar de encuentro fue Segurola y Habana, una esquina histórica donde vivía Diego Maradona y hoy - como siempre - se apela a su recuerdo.

Lejos del suelo norteamericano donde se disputará el partido, un grupo de fanáticos decidieron autoconvocarse durante la noche previa para llevar adelante una ceremonia repleta de símbolos patrios y con una bandera que reza: "Las Malvinas son Argentinas".

Diego Maradona y una esquina icónica.

Diego Maradona y una esquina icónica.

Diego Maradona: el punto de encuentro simbólico del abrazo de millones

La elección del punto de encuentro para esta vigilia no fue casual ya que la emblemática esquina de Segurola y Habana, en el barrio porteño de Villa Devoto, se erige como un templo para el sentimiento popular.

Este cruce de calles, ligado para siempre a la mística del hogar de Diego Armando Maradona, volvió a convertirse en el escenario ideal para congregar a quienes buscan evocar la mística del astro antes de un partido decisivo.

La esquina de Diego Maradona volvió a ser un punto de encuentro.

La esquina de Diego Maradona volvió a ser un punto de encuentro.

Convertido temporalmente en un santuario urbano, el lugar fue decorado por un grupo de hinchas con una conmovedora ofrenda de velas encendidas, retratos del 10 y una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", entrelazando el sentimiento futbolero con una causa nacional que excede los límites de la cancha.

Hinchas contaron que antes de cada partido le dejan una rosa a Diego Maradona.

Hinchas contaron que antes de cada partido le dejan una rosa a Diego Maradona.

Reunirse en este punto geográfico tan representativo representa, en última instancia, un intento por reavivar la mística de aquel inolvidable enfrentamiento en el Mundial de México 1986 donde el ídolo inmortalizó la "Mano de Dios” y el "Gol del Siglo".

La placa que colocaron en homenaje a Diego Maradona.

La placa que colocaron en homenaje a Diego Maradona.

La esquina cambió de nombre de Segurola y Habana a Diego y Maradona

La mítica esquina de Villa Devoto dejó atrás su fisonomía tradicional para rendirle tributo eterno al 10. Días después del fallecimiento de Diego Maradona en noviembre de 2020, un hincha intervino los carteles tradicionales con calcomanías para rebautizar el cruce de calles con el nombre del astro.

Si bien los vecinos gestionaron un permiso especial ante la Comuna 10 (compuesta por los barrios Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro), para que la intersección pudiera recibir un nuevo nombre, el reconocimiento institucional llegó por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo instaló una placa oficial de mármol sobre la calle Habana que inmortaliza el lugar con la inscripción: "Esquina Diego Armando Maradona, en homenaje a un símbolo del fútbol argentino y mundial".

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