Rubén Moschella, histórico dirigente de la AFA, promete a los periodistas de radio La Red que el miércoles mirará el partido de la Selección argentina de Lionel Messi contra Inglaterra y que vestirá la histórica camiseta azul del Mundial México '86.
Cuando al pibito Lionel Messi lo encontraron gracias a la guía telefónica
Rubén Moschella, histórico dirigente de AFA, recordó cómo captaron hace 22 años a Lionel Messi, ese pibito de 17 años que la rompía en el Barcelona B
Hoy tiene 72 años y hace 40 años, en la previa del inolvidable partido contra los ingleses en el Estadio Azteca, tuvo la delicada misión de buscar y encontrar, en tiendas mexicanas, una camiseta alternativa a la blanquiceleste.
Moschella, director del predio Lionel Messi y ex gerente deportivo de AFA -donde trabaja hace 55 años- evocó ésa y otras tantas historias vividas durante 9 mundiales de los que participó con la Selección argentina, oportunamente conducida por Carlos Bilardo, Coco Basile y El Loco Bielsa y otros entrenadores.
Ese pibito llamado Lionel Messi
Otra anécdota sobresale del jugoso reportaje: Moschella fue el encargado de encontrar a ese pibito que jugaba en las inferiores del Barcelona para tentarlo y conseguir que se sumara a la Selección argentina y así bloquear, definitivamente, la chance de que cualquier otra selección de fútbol lo reclutara.
"Un día vino un hombre a la AFA y nos contó que en España había un chico que jugaba muy pero muy bien. Nos dijo que se llamaba Messi y nada más. Así empezamos a buscarlo", evocó Moschella en reportaje con Hugo Balassone, quien lo consideró "testigo de la historia del fútbol".
En el Barcelona B -contó el ex directivo de AFA- les dijeron que había que hablar con la dirigencia de las divisiones mayores, así que Moschella y su gente empezaron por lo más práctico: buscar en la guía telefónica de Rosario, Santa Fe.
"Hasta que logramos dar con Jorge Messi, el padre de Lionel; así armamos el amistoso de urgencia contra Paraguay para que Lionel Messi jugara para la Selección argentina y ya no pudiera hacerlo para ninguna otra...".
El amistoso para blindar a la joyita y la ilusión 2026
La historia cuenta que Lionel Messi debutó a los 17 años con la Selección argentina el 29 de junio de 2004 en ese partido amistoso de la Sub-20, en la cancha de Argentinos Juniors. Argentina ganó 8-0, Messi entró en el segundo tiempo y convirtió el séptimo gol: su primer gol con la celeste y blanca.
El histórico Moschella tuvo misiones decisivas, como reclutar, junto con el recordado Omar Souto, administrativo de la AFA, a aquel pibito que la rompía en las inferiores del Barcelona y que hoy nos sorprende a cada paso, en cada partido, en cada pelota y cada gambeta.
Y nos hace llorar con cada lágrima suya.
Y nos ilusiona, una vez más.