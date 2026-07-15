Cuando al pibito Lionel Messi lo encontraron gracias a la guía telefónica

Rubén Moschella, histórico dirigente de AFA: de conseguir la camiseta azul en México `86 a reclutar al pibito Lionel Messi en 2004.

Ese pibito llamado Lionel Messi

Otra anécdota sobresale del jugoso reportaje: Moschella fue el encargado de encontrar a ese pibito que jugaba en las inferiores del Barcelona para tentarlo y conseguir que se sumara a la Selección argentina y así bloquear, definitivamente, la chance de que cualquier otra selección de fútbol lo reclutara.

"Un día vino un hombre a la AFA y nos contó que en España había un chico que jugaba muy pero muy bien. Nos dijo que se llamaba Messi y nada más. Así empezamos a buscarlo", evocó Moschella en reportaje con Hugo Balassone, quien lo consideró "testigo de la historia del fútbol".

En el Barcelona B -contó el ex directivo de AFA- les dijeron que había que hablar con la dirigencia de las divisiones mayores, así que Moschella y su gente empezaron por lo más práctico: buscar en la guía telefónica de Rosario, Santa Fe.

"Hasta que logramos dar con Jorge Messi, el padre de Lionel; así armamos el amistoso de urgencia contra Paraguay para que Lionel Messi jugara para la Selección argentina y ya no pudiera hacerlo para ninguna otra...".

El amistoso para blindar a la joyita y la ilusión 2026

La historia cuenta que Lionel Messi debutó a los 17 años con la Selección argentina el 29 de junio de 2004 en ese partido amistoso de la Sub-20, en la cancha de Argentinos Juniors. Argentina ganó 8-0, Messi entró en el segundo tiempo y convirtió el séptimo gol: su primer gol con la celeste y blanca.

Junio de 2004. A los 17 años, Lionel Messi acaba de convertir su primer gol en el debut con la Selección argentina. Así empezó todo. Gentileza El Gráfico

El histórico Moschella tuvo misiones decisivas, como reclutar, junto con el recordado Omar Souto, administrativo de la AFA, a aquel pibito que la rompía en las inferiores del Barcelona y que hoy nos sorprende a cada paso, en cada partido, en cada pelota y cada gambeta.

Y nos hace llorar con cada lágrima suya.

Y nos ilusiona, una vez más.