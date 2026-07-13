Aquella icónica camiseta azul con la que la Selección argentina eliminó a Inglaterra en México '86

Argentina debía jugar con la camiseta alternativa azul por una cuestión de contraste con la indumentaria blanca de Inglaterra, pero la camiseta suplente oficial de Le Coq Sportif era de algodón, mucho más pesada que la titular y el calor mexicano preocupaba a Bilardo.

El elenco nacional había usado la casca ante Uruguay, por los octavos de final, pero los futbolistas terminaron incómodos por el peso de la tela, agravado por la humedad, el sudor y la lluvia y Bilardo entendió que no podía repetir esa experiencia ante Inglaterra.

El cuerpo técnico activó un operativo de emergencia porque la marca no podía fabricar un modelo nuevo. Rubén Moschella, delegado de AFA, salió a buscar camisetas por Ciudad de México y terminó encontrando modelos azules más livianos en comercios locales.

Bilardo no estaba del todo convencido, hasta que apareció Maradona, miró una de las remeras, la eligió y lanzó una frase que quedó para siempre: "Con esta le ganamos a los ingleses".

Se compraron 38 camisetas, se les cosieron a mano escudos de la AFA y se les plancharon números plateados de fútbol americano, los únicos que se consiguieron en cantidad suficiente.

La camiseta tenía detalles artesanales y números brillantes, muy distinta a una producción oficial tradicional, pero destinada a convertirse en una de las prendas más famosas de la historia del deporte.

Diego festejaba ante los ingleses en México '86.

Con esa camiseta, Maradona convirtió primero el gol más polémico de los Mundiales y, cuatro minutos después, la obra maestra ante los ingleses: el arranque desde mitad de cancha, la gambeta interminable y la definición ante Peter Shilton.

Cuando finalizó el partido Diego intercambió su camiseta con Steve Hodge, quien, años más tarde, la cedió al Museo Nacional del Fútbol de Inglaterra y luego la llevó a subasta, donde fue vendida por una cifra millonaria.

A casi 40 años de esa epopeya argentina se vuelve a recordar aquella remera azul nacida de un apuro, elegida por Maradona y convertida en símbolo eterno de una de las victorias más históricas de la Selección argentina.