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Mundial 2026

Aquella icónica camiseta azul con la que la Selección argentina eliminó a Inglaterra en México '86

La Selección argentina se medirá con Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026. La historia de la camiseta que la Albiceleste usó en México '86

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Maradona muestra la camiseta azul con la que la Selección argentina venció a los ingleses.

Maradona muestra la camiseta azul con la que la Selección argentina venció a los ingleses.

Este miércoles a las 16 (hora de nuestro país) la Selección argentina enfrentará a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026. Muchos recuerdan la icónica camiseta que la Albiceleste usó en los cuartos de final de México '86 ante los ingleses, con Diego Maradona como gran figura.

La camiseta azul con la que la Selección argentina dirigida por Carlos Bilardo y que tenía como líder a Diego Armando Maradona, eliminó al conjunto inglés en esa Copa del Mundo.

Maradona festejaba uno de los hist&oacute;ricos goles que le hizo a Inglaterra.

Maradona festejaba uno de los históricos goles que le hizo a Inglaterra.

La historia de la camiseta que la Selección argentina usó ante Inglaterra en México '86

El 22 de junio de 1986, la Selección argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en el estadio Azteca por los cuartos de final del Mundial, con los dos goles más recordados de la carrera de Maradona, la Mano de Dios y el Gol del Siglo, pero detrás de esa tarde eterna hubo una historia llamativa.

Argentina debía jugar con la camiseta alternativa azul por una cuestión de contraste con la indumentaria blanca de Inglaterra, pero la camiseta suplente oficial de Le Coq Sportif era de algodón, mucho más pesada que la titular y el calor mexicano preocupaba a Bilardo.

El elenco nacional había usado la casca ante Uruguay, por los octavos de final, pero los futbolistas terminaron incómodos por el peso de la tela, agravado por la humedad, el sudor y la lluvia y Bilardo entendió que no podía repetir esa experiencia ante Inglaterra.

El cuerpo técnico activó un operativo de emergencia porque la marca no podía fabricar un modelo nuevo. Rubén Moschella, delegado de AFA, salió a buscar camisetas por Ciudad de México y terminó encontrando modelos azules más livianos en comercios locales.

Bilardo no estaba del todo convencido, hasta que apareció Maradona, miró una de las remeras, la eligió y lanzó una frase que quedó para siempre: "Con esta le ganamos a los ingleses".

Se compraron 38 camisetas, se les cosieron a mano escudos de la AFA y se les plancharon números plateados de fútbol americano, los únicos que se consiguieron en cantidad suficiente.

La camiseta tenía detalles artesanales y números brillantes, muy distinta a una producción oficial tradicional, pero destinada a convertirse en una de las prendas más famosas de la historia del deporte.

Diego festejaba ante los ingleses en M&eacute;xico '86.

Diego festejaba ante los ingleses en México '86.

Con esa camiseta, Maradona convirtió primero el gol más polémico de los Mundiales y, cuatro minutos después, la obra maestra ante los ingleses: el arranque desde mitad de cancha, la gambeta interminable y la definición ante Peter Shilton.

Cuando finalizó el partido Diego intercambió su camiseta con Steve Hodge, quien, años más tarde, la cedió al Museo Nacional del Fútbol de Inglaterra y luego la llevó a subasta, donde fue vendida por una cifra millonaria.

A casi 40 años de esa epopeya argentina se vuelve a recordar aquella remera azul nacida de un apuro, elegida por Maradona y convertida en símbolo eterno de una de las victorias más históricas de la Selección argentina.

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