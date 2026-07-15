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Por qué es la primera vez que Lionel Messi enfrentará a Inglaterra con la Selección argentina

Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra defendiendo los colores de la Selección argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Messi se enfrentará por primera vez a Inglaterra con la camiseta de la Selección argentina.

Messi se enfrentará por primera vez a Inglaterra con la camiseta de la Selección argentina.

A sus 39 años, será la primera vez que Lionel Messi se enfrentará a Inglaterra con la camiseta de la Selección argentina. Un hecho que parece inexplicable luego de más de 200 partidos con el combinado nacional y seis Copa del Mundo sobre sus espaldas.

Sí, será el primer enfrentamiento de Messi con la Selección de Inglaterra. Esto se debe a que la última vez que la historia marcó un cruce entre ambas selecciones, el capitán no pudo jugar por una situación específica.

Messi enfrentar&aacute; por primera vez a Inglaterra con la Selecci&oacute;n argentina.&nbsp;

Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra con la Selección argentina.

Lionel Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra con la Selección argentina

El último cotejo que marca la historia reciente entre la Selección argentina e Inglaterra data del año 2005. Por aquel entonces, Lionel Messi daba sus primeros pasos con la Mayor del combinado nacional.

El cruce fue un 12 de noviembre de 2005 en un amistoso internacional disputado en Suiza. El combinado inglés terminó imponiéndose por 3 a 2 en una remontada fugaz comandada por Michel Owen en los últimos minutos del encuentro. Hernán Crespo y el actual miembro del cuerpo técnico de la Selección argentina, Walter Samuel, fueron los autores de los goles de la Albiceleste aquel día.

Messi en el banco de suplentes en 2005 en el amistoso entre la Selecci&oacute;n argentina e Inglaterra.&nbsp;

Messi en el banco de suplentes en 2005 en el amistoso entre la Selección argentina e Inglaterra.

En aquella tarde lluviosa en Ginebra, Lionel Messi estuvo en el banco de suplente pero no pudo sumar minutos porque estaba suspendido. Tres meses antes, el joven de 18 años había recibido una tarjeta roja (a los 43 segundos de haber ingresado) en su debut con la Selección argentina en un amistoso frente a Hungría .

Los Mundiales que siguieron: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 no incluyeron encuentros entre ambas selecciones.

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