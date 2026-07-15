Por qué es la primera vez que Lionel Messi enfrentará a Inglaterra con la Selección argentina

El cruce fue un 12 de noviembre de 2005 en un amistoso internacional disputado en Suiza. El combinado inglés terminó imponiéndose por 3 a 2 en una remontada fugaz comandada por Michel Owen en los últimos minutos del encuentro. Hernán Crespo y el actual miembro del cuerpo técnico de la Selección argentina, Walter Samuel, fueron los autores de los goles de la Albiceleste aquel día.

Messi en el banco de suplentes en 2005 en el amistoso entre la Selección argentina e Inglaterra.

En aquella tarde lluviosa en Ginebra, Lionel Messi estuvo en el banco de suplente pero no pudo sumar minutos porque estaba suspendido. Tres meses antes, el joven de 18 años había recibido una tarjeta roja (a los 43 segundos de haber ingresado) en su debut con la Selección argentina en un amistoso frente a Hungría .

Los Mundiales que siguieron: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 no incluyeron encuentros entre ambas selecciones.