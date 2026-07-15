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"Es más fácil ganarle a Argentina": la provocación de Edu Aguirre que calienta el Mundial 2026

En la previa del partido de la Selección argentina frente a Inglaterra, el periodista español menospreció al equipo de Lionel Scaloni

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Edu Aguirre chicaneó a la Selección argentina. 

Edu Aguirre chicaneó a la Selección argentina. 

En la previa de la gran final del Mundial 2026, el clima futbolero no solo se vive en las canchas. Las declaraciones cruzadas y las chicanas mediáticas están a la orden del día, y como ya es costumbre, desde España llegó un misil directo hacia la Selección argentina, que enfrentará esta tarde a Inglaterra.

Edu Aguirre, El reconocido y siempre polémico panelista del programa de televisión El Chiringuito no se guardó nada y lanzó un picante análisis que rápidamente se volvió viral, despertando la furia de miles de hinchas albicelestes en las redes sociales.

El periodista español aseguró que España tendría una final más fácil contra la Selección argentina.

El periodista español aseguró que España tendría una final más fácil contra la Selección argentina.

Edu Aguirre declaró contra la Selección argentina

Fiel a su estilo provocador, el comunicador madrileño argumentó que preferiría enfrentar en la final al combinado dirigido por Lionel Scaloni, ya que esto representa para España un reto menor que medirse contra las potencias del Viejo Continente.

"Es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra", sentenció Aguirre con total firmeza. Pero la crítica no quedó ahí. Para argumentar su polémica postura, el periodista apuntó de lleno contra el rendimiento de la Scaloneta en los partidos previos y, como si fuese poco, sumó a los árbitros.

España espera por Argentina o Inglaterra para jugar la final del Mundial 2026.

España espera por Argentina o Inglaterra para jugar la final del Mundial 2026.

"Imagínate lo que le haríamos con una selección que ha sufrido con Egipto, Suiza y Cabo Verde, con polémicas arbitrales", disparó sin filtro, desmereciendo el trayecto de la Selección argentina hacia las semifinales de esta tarde.

El enojo de los hinchas argentinos

Como era de esperarse, el contraataque de los fanáticos argentinos no tardó en inundar las plataformas digitales. En cuestión de minutos, las cuentas de archivo recordaron que las predicciones del español no siempre suelen alinearse con la realidad.

Mientras tanto, queda claro que la cabeza del pueblo argentino están lejos de las palabras del periodista, ya que primero deberá superar el histórico partido frente a Inglaterra.

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