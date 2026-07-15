"Es más fácil ganarle a Argentina": la provocación de Edu Aguirre que calienta el Mundial 2026

“Es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra” - Edu Aguirre completamente confiado de cara a la final que jugará España



‘Imagínate lo que le haríamos con una selección que ha sufrido con Egipto, Suiza y Cabo Verde, con POLÉMICAS ARBITRALES’

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"Es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra", sentenció Aguirre con total firmeza. Pero la crítica no quedó ahí. Para argumentar su polémica postura, el periodista apuntó de lleno contra el rendimiento de la Scaloneta en los partidos previos y, como si fuese poco, sumó a los árbitros.

España espera por Argentina o Inglaterra para jugar la final del Mundial 2026.

"Imagínate lo que le haríamos con una selección que ha sufrido con Egipto, Suiza y Cabo Verde, con polémicas arbitrales", disparó sin filtro, desmereciendo el trayecto de la Selección argentina hacia las semifinales de esta tarde.

El enojo de los hinchas argentinos

Como era de esperarse, el contraataque de los fanáticos argentinos no tardó en inundar las plataformas digitales. En cuestión de minutos, las cuentas de archivo recordaron que las predicciones del español no siempre suelen alinearse con la realidad.

Mientras tanto, queda claro que la cabeza del pueblo argentino están lejos de las palabras del periodista, ya que primero deberá superar el histórico partido frente a Inglaterra.