Rige el nuevo aumento de taxis y remises en Mendoza y estos son los valores vigentes

Sin embargo, lo que parecía una actualización administrativa de rutina desató un fuerte conflicto gremial: la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (APROTAM) emitió un duro comunicado rechazando la medida y acusando al Ejecutivo de "falta de empatía" con los ciudadanos.

Fuerte interna por el aumento de taxis en Mendoza tras un duro comunicado de los propietarios Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Rebelión empresaria por el bolsillo de los usuarios

La cámara empresaria reveló que la propuesta original que ellos llevaron a las mesas de negociación consistía en una actualización que no superara el 20% y que incluyera la unificación de la tarifa única para las 24 horas del día, eliminando la diferencia entre el servicio diurno y nocturno para cuidar el deteriorado bolsillo de los usuarios.

Según denunció APROTAM, el Gobierno rechazó la propuesta de unificación y fijó de forma unilateral el incremento del 25,22%. Ante el reclamo de los taxistas por el impacto negativo que esto tendrá en la cantidad de viajes, la respuesta oficial de la Subsecretaría de Transporte fue que la resolución establece "tarifas máximas sugeridas", por lo que los choferes y permisionarios están legalmente autorizados a cobrar por debajo de esos montos si así lo desean.

"Con ello, demuestran una falta de empatía e interés hacia los ciudadanos que enfrentamos día a día una lucha de subsistencia", dispararon con dureza desde la asociación de propietarios, advirtiendo además que "no nos hacemos responsables de las consecuencias que ocasione la implementación de dicha Resolución", lo que instala un escenario de total incertidumbre sobre el futuro del servicio en las calles mendocinas.

Ya rige la suba de tarifas para taxis y remises en Mendoza Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El nuevo cuadro tarifario para taxis

En el área del Gran Mendoza, los pasajeros que utilicen el servicio de taxis de día se encontrarán con una bajada de bandera de $1.724, mientras que tanto la ficha por distancia recorrida como el minuto de espera pasaron a tener un valor de $91. Por su parte, la tarifa nocturna que rige de manera estricta entre las 22:00 y las 5:00 horas fijas la bajada de bandera en $2.060, con una ficha y un tiempo de espera de $112.

Tarifas de taxis en Zona Centro, Sur, Norte, Este y Uspallata: en los distritos y departamentos fuera del Gran Mendoza , el servicio de taxi tiene los siguientes montos de referencia:

en los distritos y departamentos fuera del , el servicio de taxi tiene los siguientes montos de referencia: Tarifa Diurna: bajada de bandera: $1.919,00 Ficha: $107,00 Minuto de espera: $107,00 Tarifa Nocturna: Bajada de bandera: $2.291,00 Ficha: $121,00 Minuto de espera: $121,00

Viajar de noche en taxi por el Gran Mendoza tiene una bajada de bandera de $2.060 Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Los valores del servicio de remis

El aumento decretado por la Subsecretaría de Transporte también alcanza al servicio de remises. En el Gran Mendoza, la tarifa diurna se estableció con una bajada de bandera de $1.775 y una ficha de $102, mientras que el esquema nocturno para la misma zona arranca con una bajada de bandera de $2.142 y una ficha de $113.

Ya comenzó a regir el aumento de taxis y remises en Mendoza Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Para los remises que operan en los distritos fuera del Gran Mendoza, la tarifa diurna fija la bajada de bandera en $1.973 y la ficha en $112. Finalmente, para los viajes realizados por la noche en estas jurisdicciones, los nuevos montos máximos autorizados por la provincia son de $2.371 para la bajada de bandera y de $122 para la ficha, completando así el nuevo esquema tarifario que ya se encuentra vigente en las calles mendocinas.