"Siempre tiene una ayudita": el amigo de Cristiano Ronaldo que destrozó a Messi tras su noche histórica

"No me quiero calentar, pero es demasiado evidente. Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado", arrancó picante Aguirre, recordando el mundial de Qatar.

edu aguirre Edu Aguirre, el amigo de Cristiano Ronaldo que criticó a Messi.

Sin filtros, el panelista español continuó con su descargo: "Lo tendrían que haber echado. Si era cualquiera de los otros 21 jugadores que había en el campo, lo echaban. Y no pasa nada. Me parece muy bien que la FIFA quiera respetar a las leyendas del fútbol mundial, pero es roja. Antes tal vez no se podía ver bien, pero hoy hay VAR. Fue demasiado obvio. Era roja. Messi siempre tiene una ayudita".

Mientras los odiadores intentan instalar la polémica y buscar fantasmas en el arbitraje, la Selección argentina de Messi prefiere hacer oídos sordos y enfocarse en lo estrictamente deportivo.

El mensaje de Mbappé tras el estreno con doblete

Más allá de la grieta entre Messi y Cristiano Ronaldo, otra de las figuras de las que vale la pena hablar es Kylian Mbappé. El fracnés anotó un doblete en el 3 a 1 de Los Blues ante Senegal y, diferente al estilo de la pulga, lanzó un mensaje para sus detractores.

Las acusaciones contra Mbappé se basan en que no sería un líder positivo y que mantendría una falta de compromiso con sus compañeros; sin embargo el 10 prefirió aclarar: "No estoy jugando por venganza. Si quisiera callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años. Juego para hacer historia para mi país y para ayudar a mi equipo a llegar a la final y ganar la Copa del Mundo. Lo demás siempre formará parte de quién soy y de mi carrera como jugador".