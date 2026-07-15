La cuenta pendiente que quiere saldar el cuerpo técnico de la Seleccion argentina contra Inglaterra

La Selección argentina se prepara para un duelo más que especial con su par de Inglaterra. El último antecedente futbolístico en una Copa del Mundo se remonta a Corea-Japón 2002, y dejó un recuerdo sumamente amargo.
Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar fueron tres de los jugadores que fueron parte de la lista de la Selección argentina armada por Marcelo Bielsa en 2002
La Selección argentina se prepara para un duelo más que especial con su par de Inglaterra. El último antecedente futbolístico en una Copa del Mundo se remonta a Corea-Japón 2002, y dejó un recuerdo sumamente amargo.
En aquel torneo, el equipo conducido por Marcelo Bielsa sufrió una eliminación prematura que dejó una herida que sigue abierta hoy, 24 años después, tras no haber podido superar la primera fase del certamen.
Bielsa fue el tristemente entrenador que comandó un plantel ganador a un final abrupto y doloroso donde millones de argentinos se despertaba en plena madrugada para acompañar a la Albiceleste.
Los resultados reflejaron la poca capacidad goleadora del equipo:
En aquel plantel hubo tres jugadores que hoy son parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y que hoy tendrán la oportunidad de vengarse de la caída frente Inglaterra:
En la actualidad la situación es diferente: ya no son jugadores de fútbol, pero aplican sus conocimientos para asistir a Scaloni, un entrenador que es receptivo con los consejos y que coordina con su cuerpo técnico los pasos a seguir.
Y hoy, después de 24 años, irán por la revancha.