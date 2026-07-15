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Va por la revancha

La cuenta pendiente que quiere saldar el cuerpo técnico de la Seleccion argentina contra Inglaterra

Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar fueron tres de los jugadores que fueron parte de la lista de la Selección argentina armada por Marcelo Bielsa en 2002

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El cuerpo técnico de la Selección argentina va por la revancha.

El cuerpo técnico de la Selección argentina va por la revancha.

La Selección argentina se prepara para un duelo más que especial con su par de Inglaterra. El último antecedente futbolístico en una Copa del Mundo se remonta a Corea-Japón 2002, y dejó un recuerdo sumamente amargo.

En aquel torneo, el equipo conducido por Marcelo Bielsa sufrió una eliminación prematura que dejó una herida que sigue abierta hoy, 24 años después, tras no haber podido superar la primera fase del certamen.

Marcelo Bielsa fue el entrenador de la Selección argentina en el papelón histórico de 2002.

Marcelo Bielsa fue el entrenador de la Selección argentina en el papelón histórico de 2002.

El papelón de la Selección argentina en 2002

Bielsa fue el tristemente entrenador que comandó un plantel ganador a un final abrupto y doloroso donde millones de argentinos se despertaba en plena madrugada para acompañar a la Albiceleste.

Los resultados reflejaron la poca capacidad goleadora del equipo:

  • Fecha 1: 2 de junio de 2002.
    • Sede: Estadio de Kashima, Ibaraki (Japón).
    • Argentina 1 (Gabriel Batistuta) - Nigeria 0.
  • Fecha 2: 7 de junio de 2002.
    • Sede: Sapporo Dome, Sapporo (Japón).
    • Argentina 0 - Inglaterra 1 (David Beckham, de penal).
  • Fecha 3: 12 de junio de 2002.
    • Argentina 1 (Hernán Crespo) - Suecia 1 (Anders Svensson).
La Selección argentina formó con Walter Samuel en la saga defensiva frente Inglaterra.

La Selección argentina formó con Walter Samuel en la saga defensiva frente Inglaterra.

La cuenta pendiente del cuerpo técnico de la Selección argentina

En aquel plantel hubo tres jugadores que hoy son parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y que hoy tendrán la oportunidad de vengarse de la caída frente Inglaterra:

  • Roberto Ayala: no logró jugar por lesión.
  • Walter Samuel: fue titular.
  • Pablo Aimar: ingresó en el entretiempo por Juan Sebastián Verón tras el pésimo rendimiento de la Brujita.

En la actualidad la situación es diferente: ya no son jugadores de fútbol, pero aplican sus conocimientos para asistir a Scaloni, un entrenador que es receptivo con los consejos y que coordina con su cuerpo técnico los pasos a seguir.

Y hoy, después de 24 años, irán por la revancha.

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