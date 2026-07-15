La cuenta pendiente que quiere saldar el cuerpo técnico de la Seleccion argentina contra Inglaterra

Los resultados reflejaron la poca capacidad goleadora del equipo:

Fecha 1: 2 de junio de 2002. Sede: Estadio de Kashima, Ibaraki (Japón). Argentina 1 (Gabriel Batistuta) - Nigeria 0.

Fecha 2: 7 de junio de 2002. Sede: Sapporo Dome, Sapporo (Japón). Argentina 0 - Inglaterra 1 (David Beckham, de penal).

Fecha 3: 12 de junio de 2002. Argentina 1 (Hernán Crespo) - Suecia 1 (Anders Svensson).



La Selección argentina formó con Walter Samuel en la saga defensiva frente Inglaterra.

La cuenta pendiente del cuerpo técnico de la Selección argentina

En aquel plantel hubo tres jugadores que hoy son parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y que hoy tendrán la oportunidad de vengarse de la caída frente Inglaterra:

Roberto Ayala: no logró jugar por lesión.

Walter Samuel: fue titular.

Pablo Aimar: ingresó en el entretiempo por Juan Sebastián Verón tras el pésimo rendimiento de la Brujita.

En la actualidad la situación es diferente: ya no son jugadores de fútbol, pero aplican sus conocimientos para asistir a Scaloni, un entrenador que es receptivo con los consejos y que coordina con su cuerpo técnico los pasos a seguir.

Y hoy, después de 24 años, irán por la revancha.