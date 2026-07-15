La maldición acecha: quién es el nuevo líder del ranking de la FIFA antes de la final del Mundial

España quedó primera en el ranking de la FIFA luego de vencer a Francia en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

De esta manera, la maldición recae -por ahora- en el elenco dirigido por Luis de la Fuente, que buscará ser el primer representativo que logre ser campeón del mundo estando en el primer puesto del ranking de la FIFA.

La Selección argentina, por su parte, cayó a la tercera plaza por debajo de Francia, quien quedó segunda como en Qatar 2022.

¿Continúa la maldición?

La final que definirá al próximo campeón del mundo, y que confirmará o no la continuidad de la maldición, se jugará este domingo 19 de julio a las 16 (horario argentino), entre España y quien clasifique en la otra llave, entre la Selección argentina e Inglaterra.

El primer puesto del ranking FIFA viene acompañado de una maldición ya que ninguna selección logró ganar el Mundial ubicándose en ese primer lugar desde la creación del listado, que data de mediados de 1993.

El primer Mundial que contó con el sistema de posicionamiento por coeficientes que utiliza la FIFA fue el de Estados Unidos 1994. En el recordado certamen en el que Diego Armando Maradona fue apartado de la competencia por doping positivo. Quien llegaba en el primer puesto a esa cita mundialista era Alemania, pero el campeón fue Brasil, que llegó en el tercer puesto (el que hoy ocupa la Selección argentina).

En 1998, antes del Mundial de Francia, la última actualización del sistema se dio el 20 de mayo. Con el seleccionado brasileño como campeón defensor y en el primer lugar, el combinado nacional francés alzó la primera Copa del Mundo de su historia, en su segundo certamen como local, a pesar de ser considerada apenas la 18.ª mejor selección del momento.

Llegado Corea-Japón 2002, uno de los pocos Mundiales que comenzó en mayo, el sistema de la FIFA volvió a fallar. Quien estaba en el primer lugar era Francia, pero el campeón volvió a ser Brasil, ubicado como segundo en el listado.

El ranking de la FIFA actualizado luego de la primera semifinal del Mundial 2026.

El Mundial 2006 fue ganado por Italia, en su último título y previo a una racha desastrosa de eliminaciones en primera ronda y ausencias. Los italianos figuraban en el décimo tercer lugar del listado y el líder era Brasil.

La Copa del Mundo se mudó a África por primera vez en su historia para Sudáfrica 2010 y Brasil volvía a aparecer en el primer lugar, pero el propio equipo español pudo ser campeón, por primera vez en su historia, partiendo desde el segundo lugar de la tabla mundial, tras ser campeona de la Eurocopa 2008.

En el Mundial de Brasil 2014, el combinado español aparecía situado en el primer lugar, siendo campeón defensor y bicampeón de Europa, aunque sufriría una durísima eliminación en primera ronda, mientras que la Alemania campeona estaba en el segundo puesto.

Para Rusia 2018, el primer lugar le pertenecía nuevamente a Alemania, que tampoco pasaría la fase de grupos. Francia, que volvió a levantar la tan ansiada Copa del Mundo, estaba en el séptimo lugar.

El Mundial de Qatar 2022 llegó con Brasil otra vez en el primer puesto, pero fue la gloriosa Selección argentina, capitaneado por Lionel Messi, quien alzó la tercera Copa del Mundo de su historia desde el tercer lugar del ranking.

El equipo que conduce Lionel Scaloni comenzó en el tercer puesto su paso por Qatar 2022, y actualmente se erige en la misma ubicación.