El glaciar Perito Moreno dio una nueva señal de preocupación luego de que un satélite lograra tomar una imagen que muestra que su retroceso se ha intensificado y que ya no está firme en su lugar.
El glaciar Perito Moreno ya no es lo que era: el dato que preocupó a los investigadores y que anticipa el futuro
El glaciar Perito Moreno mostró un dato que preocupa a los investigadores y que adelanta un futuro no deseado
El satélite Sentinel-2 del programa europeo Copernicus capturó el frente de hielo del glaciar Perito Moreno el 30 de junio pasado y la imagen demostró lo que muchos alertaban. Si se comparara una foto de hace diez años con esta última se podría ver que el Perito Moreno, que se caracterizaba por mantenerse casi firme, ya no cuenta con esa característica.
El glaciar Perito Moreno y su retroceso
Según un estudio publicado en la revista Progress in Physical Geography, el glaciar Perito Moreno registra una tendencia de retroceso sostenida. Esto es un cambio total en su situación con respecto a las últimas décadas.
De hecho, tan solo en el 2025, su retroceso en el Lago Argentino fue de 385 metros, una cantidad que nunca se había dado en el pasado. Ese comportamiento rompe el patrón de avances y retrocesos moderados que caracterizó al glaciar durante gran parte de las últimas décadas.
Rodrigo Abarca del Río, uno de los coautores e integrante del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, señaló que "durante décadas, el Perito Moreno fue considerado una de las grandes excepciones glaciológicas del planeta por su estabilidad relativa". Sin embargo, remarcó que la situación actual "podría representar una transición en el comportamiento de uno de los glaciares más emblemáticos de la Patagonia", según publicó Infobae.
Esta situación ya había sido advertida en el 2018, según una investigación publicada en marzo en la revista Earth and Planetary Science Letters por científicos de Japón y Argentina.
En esa oportunidad se detectó que el glaciar no retrocedía por una morrena sumergida que le daba estabilidad, pero que al alejarse esta, se comenzó a mover más rápido y a perder volumen más rápidamente.
Qué pasa con los demás glaciares
Lo que está ocurriendo con el glaciar Perito Moreno no es algo aislado. De hecho, los investigadores señalaron que anticipa lo que va a pasar con otros glaciares repartidos en todo el mundo.
De hecho, las Naciones Unidas advirtieron que los glaciares se están derritiendo a una velocidad nunca vista antes, lo que pone en riesgo la seguridad de hídrica de millones de personas y aumenta el nivel del mar.