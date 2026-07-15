El glaciar Perito Moreno ya no es lo que era: el dato que preocupó a los investigadores y que anticipa el futuro

De hecho, tan solo en el 2025, su retroceso en el Lago Argentino fue de 385 metros, una cantidad que nunca se había dado en el pasado. Ese comportamiento rompe el patrón de avances y retrocesos moderados que caracterizó al glaciar durante gran parte de las últimas décadas.

Rodrigo Abarca del Río, uno de los coautores e integrante del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, señaló que "durante décadas, el Perito Moreno fue considerado una de las grandes excepciones glaciológicas del planeta por su estabilidad relativa". Sin embargo, remarcó que la situación actual "podría representar una transición en el comportamiento de uno de los glaciares más emblemáticos de la Patagonia", según publicó Infobae.

Esta situación ya había sido advertida en el 2018, según una investigación publicada en marzo en la revista Earth and Planetary Science Letters por científicos de Japón y Argentina.

En esa oportunidad se detectó que el glaciar no retrocedía por una morrena sumergida que le daba estabilidad, pero que al alejarse esta, se comenzó a mover más rápido y a perder volumen más rápidamente.

Qué pasa con los demás glaciares

Lo que está ocurriendo con el glaciar Perito Moreno no es algo aislado. De hecho, los investigadores señalaron que anticipa lo que va a pasar con otros glaciares repartidos en todo el mundo.

De hecho, las Naciones Unidas advirtieron que los glaciares se están derritiendo a una velocidad nunca vista antes, lo que pone en riesgo la seguridad de hídrica de millones de personas y aumenta el nivel del mar.