BeFunky-collage - 2023-12-05T183939.290.jpg (Foto: Lucas Ruiz)

Durante décadas, la formación helada ganaba y perdía espesor de manera cíclica, sin afectar su volumen total.

►TE PUEDE INTERESAR: SpaceX triplicó sus vuelos en apenas dos años: ¿las naves perforan la capa atmosférica?

Consultado por Carbono.news, Lucas Ruiz, integrante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales e investigador del Conicet, explicó: "Lo que está ocurriendo es debido a la quema de combustibles fósiles. La concentración de estos gases en la atmósfera es la más alta de los últimos dos millones de años, lo que genera un calentamiento anormal"

El científico, que visita cada año al coloso para comprobar su evolución, señaló: "Hacer mediciones en la zona de acumulación de los grandes glaciares del Campo de Hielo Sur representa montar equipos de varias personas, helicópteros que nos asistan y también están los riesgos de una expedición en una zona remota".

"Argentina realizó estudios utilizando un avión alemán para conocer mejor los cambios en los glaciares de los grandes campos de hielo de la Patagonia. Los glaciares son una especie de caja de ahorro de agua dulce que nos está quedando cada vez más pequeña" cerró Ruiz.

Por su parte, el geólogo Andrés Folgueras sostuvo: "El Perito Moreno es uno de los pocos glaciares que no mostraba retrocesos. Sin embargo, desde 2020 vemos un retroceso neto. No se puede soslayar que existen curvas ascendentes de dióxido de carbono desde que el ser humano afecta al medio ambiente debido a su actividad industrial. Las causas no son unívocas porque pueden estar influyendo otros factores, pero quienes hoy todavía niegan el calentamiento global son una minoría".

►TE PUEDE INTERESAR: Ambato, tesoro natural de Catamarca