Faltan minutos: así dice que saldrá el partido entre Argentina e Inglaterra el mercado de predicciones más grande

La expectativa crece a medida que se acerca la hora del encuentro deportivo entre la Selección argentina y su par de Inglaterra. El sitio web Polymarket, un mercado de predicciones, registró un volumen de once millones de dólares para el cruce. Los números fluctuaron constantemente durante las últimas horas, reflejando el pulso de miles de usuarios que operan en la plataforma antes de que comience el partido.
Los mercados de predicciones funcionan de manera similar a una bolsa de valores tradicional. Los participantes compran y venden acciones basadas en el resultado de eventos futuros. La cotización de cada opción representa la probabilidad estimada por el público sobre la ocurrencia de ese suceso en particular.
Las claves del partido
Cada contrato tiene un valor que oscila entre cero y un dólar. Si el pronóstico se cumple, el poseedor de la acción cobra un dólar completo por cada una. En caso de derrota, el valor cae a cero. Por lo tanto, si una opción cotiza a treinta y seis centavos, la probabilidad implícita de ese triunfo se ubica en el treinta y seis por ciento.
La plataforma ofrece una alternativa a las casas de apuestas comunes. Los precios se ajustan únicamente por la oferta y la demanda de los operadores, sin la intervención de un intermediario que fije las cuotas de forma unilateral. El incentivo económico empuja a los participantes a buscar la mejor información disponible.
El panorama de la Selección
Las cifras actuales muestran un panorama reñido para la Selección nacional. El conjunto de Inglaterra lidera las opciones con un treinta y seis por ciento de probabilidades de victoria. El empate se posiciona en segundo lugar con un treinta y tres por ciento, mientras que el triunfo de Argentina acumula un treinta y un por ciento.
Los datos cambiaron con velocidad durante el día. Los operadores evaluaron las noticias de último momento para ajustar sus posiciones financieras. La ventaja del rival europeo se mantuvo estrecha, lo que técnicamente anticipa un desarrollo sumamente cerrado durante los noventa minutos de juego.