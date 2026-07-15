Argentina venció a Francia y construyó un reactor nuclear en Medio Oriente

El reactor fue desarrollado para la Autoridad de Energía Atómica de Egipto y alcanzó su primera criticidad a fines de 1997, pocos meses antes de su inauguración oficial. Ubicado en las afueras de El Cairo, cuenta con una potencia de 22 megavatios térmicos y está destinado a la investigación científica, la producción de radioisótopos y la capacitación de especialistas.

La alianza científica entre Argentina y Egipto que casi nadie conoce

La cooperación entre ambos países no terminó con la entrega de la instalación del reactor. Desde entonces, especialistas de INVAP y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mantienen un trabajo conjunto para brindar soporte técnico, modernizar las instalaciones y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas.

El objetivo de esta colaboración es impulsar la investigación científica y ampliar la producción de radioisótopos utilizados en sectores como la medicina y la agricultura. Como resultado de esa alianza, en 2015 se inauguraron nuevas plantas para la fabricación de combustible nuclear y la producción de radioisótopos, reforzando un programa de cooperación que sigue vigente y consolidando el éxito de INVAP en Egipto como uno de los mayores hitos de la tecnología argentina en el exterior.