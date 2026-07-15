Argentina venció a Francia y construyó un reactor nuclear en Medio Oriente

Existe un vínculo entre Argentina y Egipto que comenzó hace más de tres décadas, aunque pocos lo conocen. La construcción de un reactor nuclear argentino en suelo egipcio no solo abrió las puertas a uno de los mercados más exigentes de Medio Oriente, sino que también marcó un hito para la ciencia y la tecnología nuclear del país.
La relación entre ambas naciones se consolidó a mediados de la década de 1990 con el reactor nuclear ETRR-2, diseñado y construido por la empresa argentina INVAP. El proyecto fortaleció los lazos científicos y tecnológicos entre ambos países y posicionó a la industria nuclear argentina en el escenario internacional.
La historia del reactor nuclear argentino que unió a Egipto y Argentina hace más de 30 años
Todo comenzó en 1992, cuando INVAP se impuso a competidores de Francia y Canadá en una licitación internacional para desarrollar el reactor de investigación de Egipto. La construcción demandó seis años y concluyó en 1998, convirtiéndose en uno de los mayores logros de la empresa y de la industria tecnológica argentina.
El reactor fue desarrollado para la Autoridad de Energía Atómica de Egipto y alcanzó su primera criticidad a fines de 1997, pocos meses antes de su inauguración oficial. Ubicado en las afueras de El Cairo, cuenta con una potencia de 22 megavatios térmicos y está destinado a la investigación científica, la producción de radioisótopos y la capacitación de especialistas.
La alianza científica entre Argentina y Egipto que casi nadie conoce
La cooperación entre ambos países no terminó con la entrega de la instalación del reactor. Desde entonces, especialistas de INVAP y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mantienen un trabajo conjunto para brindar soporte técnico, modernizar las instalaciones y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas.
El objetivo de esta colaboración es impulsar la investigación científica y ampliar la producción de radioisótopos utilizados en sectores como la medicina y la agricultura. Como resultado de esa alianza, en 2015 se inauguraron nuevas plantas para la fabricación de combustible nuclear y la producción de radioisótopos, reforzando un programa de cooperación que sigue vigente y consolidando el éxito de INVAP en Egipto como uno de los mayores hitos de la tecnología argentina en el exterior.
En pocas palabras
- Argentina y Egipto: Hace más de tres décadas, Argentina diseñó y construyó un reactor nuclear en Egipto.
- Rol de INVAP: La empresa argentina INVAP se impuso a competidores internacionales en 1992 para desarrollar el reactor de investigación egipcio.
- Cooperación continua: La alianza científica sigue vigente, impulsando investigación y producción de radioisótopos para medicina y agricultura.