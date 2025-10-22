Netflix: tiene 6 capítulos y es una de las series más vistas del 2025

Esta serie se compone apenas 6 capítulos, y de acuerdo a la valoración de los suscriptores, se trata de la cantidad justa para esta historia que se hace adictiva y muy tensa. El éxito de la oferta fue tan grande en Netflix, que a pesar de que estaba definido de que solamente sería una temporada, desde la plataforma de series y películas ya anunciaron que está grabándose una segunda parte.

La serie fue incorporada el catálogo de series y películas de Netflix en julio del 2025, y desde entonces es una de las ofertas favoritas de los suscriptores en la plataforma.

Embed - Indomable | Avance oficial | Netflix

De qué trata la Indomable, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie intensa de apenas 6 capítulos, Indomable centra su historia en: "Tras la muerte de una mujer en el Parque Nacional de Yosemite, un agente es arrastrado a un territorio donde las únicas leyes que existen son las de la naturaleza".

Esta serie es una de las grandes promesas de Netflix en el 2025, y actualmente es una de las más reproducidas de la plataforma.

indomable netflix (1) La serie va camino a ser una de las mejores de Netflix en el 2025.

Reparto de Indomable, serie de Netflix

Eric Bana como Kyle Turner

Sam Neill como Paul Souter

Wilson Bethel como Shane Maguire

Lily Santiago como Naya Vásquez

Rosemarie como Jill Bodwin

Dónde ver la serie Indomable, según la zona geográfica