Inicio Series y películas Netflix
Series y películas

Netflix: tiene 6 capítulos y es una de las series más vistas del 2025

Esta serie ha logrado sumergir a los suscriptores de Netflix a un mundo en donde no da tregua ni respiro, siquiera un segundo

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
Netflix: tiene 6 capítulos y es una de las series más vistas del 2025

Netflix: tiene 6 capítulos y es una de las series más vistas del 2025

Netflix renueva a diario un catálogo de series y películas con historias para todos los gustos. Una serie llegó a la plataforma durante este 2025 y ha logrado convertirse en una de las mayores obsesiones de los suscriptores, con una historia que es una mezcla perfecta entre drama y misterio, llevando tu cabeza al límite en tan solo 6 capítulos: Indomable.

Para este 2025, las producciones estadounidenses parecen no haberse guardado nada y han jugado fuerte a la hora de sumar series y películas a Netflix, con historias que prometen superar a todo lo visto. Esta serie justamente una de ellas, y ya se ha colocado como una de las más vistas del año, con un relato corto, conciso y sumamente intenso.

indomable netflix (2)
Esta serie se convirti&oacute; en un &eacute;xito mundial de Netflix.

Esta serie se convirtió en un éxito mundial de Netflix.

Definir el género de esta serie es muy difícil, ya que para muchos es una mezcla perfecta entre un thriller criminal y un drama psicológico, y el resultado obtenido de esto, ha sido un verdadero furor en Netflix. El éxito de esta oferta de la plataforma no podía fallar, y es que su director y guionista, es nada más y nada menos que aquel que se encargó de crear la película aclamada por todo el mundo, El Renacido.

Esta serie se compone apenas 6 capítulos, y de acuerdo a la valoración de los suscriptores, se trata de la cantidad justa para esta historia que se hace adictiva y muy tensa. El éxito de la oferta fue tan grande en Netflix, que a pesar de que estaba definido de que solamente sería una temporada, desde la plataforma de series y películas ya anunciaron que está grabándose una segunda parte.

La serie fue incorporada el catálogo de series y películas de Netflix en julio del 2025, y desde entonces es una de las ofertas favoritas de los suscriptores en la plataforma.

Embed - Indomable | Avance oficial | Netflix

De qué trata la Indomable, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie intensa de apenas 6 capítulos, Indomable centra su historia en: "Tras la muerte de una mujer en el Parque Nacional de Yosemite, un agente es arrastrado a un territorio donde las únicas leyes que existen son las de la naturaleza".

Esta serie es una de las grandes promesas de Netflix en el 2025, y actualmente es una de las más reproducidas de la plataforma.

indomable netflix (1)
La serie va camino a ser una de las mejores de Netflix en el 2025.

La serie va camino a ser una de las mejores de Netflix en el 2025.

Reparto de Indomable, serie de Netflix

  • Eric Bana como Kyle Turner
  • Sam Neill como Paul Souter
  • Wilson Bethel como Shane Maguire
  • Lily Santiago como Naya Vásquez
  • Rosemarie como Jill Bodwin

Dónde ver la serie Indomable, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Indomable se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Untamed se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Indomable se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar