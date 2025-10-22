Netflix renueva a diario un catálogo de series y películas con historias para todos los gustos. Una serie llegó a la plataforma durante este 2025 y ha logrado convertirse en una de las mayores obsesiones de los suscriptores, con una historia que es una mezcla perfecta entre drama y misterio, llevando tu cabeza al límite en tan solo 6 capítulos: Indomable.
Netflix: tiene 6 capítulos y es una de las series más vistas del 2025
Esta serie ha logrado sumergir a los suscriptores de Netflix a un mundo en donde no da tregua ni respiro, siquiera un segundo
Para este 2025, las producciones estadounidenses parecen no haberse guardado nada y han jugado fuerte a la hora de sumar series y películas a Netflix, con historias que prometen superar a todo lo visto. Esta serie justamente una de ellas, y ya se ha colocado como una de las más vistas del año, con un relato corto, conciso y sumamente intenso.
Definir el género de esta serie es muy difícil, ya que para muchos es una mezcla perfecta entre un thriller criminal y un drama psicológico, y el resultado obtenido de esto, ha sido un verdadero furor en Netflix. El éxito de esta oferta de la plataforma no podía fallar, y es que su director y guionista, es nada más y nada menos que aquel que se encargó de crear la película aclamada por todo el mundo, El Renacido.
Esta serie se compone apenas 6 capítulos, y de acuerdo a la valoración de los suscriptores, se trata de la cantidad justa para esta historia que se hace adictiva y muy tensa. El éxito de la oferta fue tan grande en Netflix, que a pesar de que estaba definido de que solamente sería una temporada, desde la plataforma de series y películas ya anunciaron que está grabándose una segunda parte.
La serie fue incorporada el catálogo de series y películas de Netflix en julio del 2025, y desde entonces es una de las ofertas favoritas de los suscriptores en la plataforma.
De qué trata la Indomable, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie intensa de apenas 6 capítulos, Indomable centra su historia en: "Tras la muerte de una mujer en el Parque Nacional de Yosemite, un agente es arrastrado a un territorio donde las únicas leyes que existen son las de la naturaleza".
Esta serie es una de las grandes promesas de Netflix en el 2025, y actualmente es una de las más reproducidas de la plataforma.
Reparto de Indomable, serie de Netflix
- Eric Bana como Kyle Turner
- Sam Neill como Paul Souter
- Wilson Bethel como Shane Maguire
- Lily Santiago como Naya Vásquez
- Rosemarie como Jill Bodwin
Dónde ver la serie Indomable, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Indomable se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Untamed se puede ver en Netflix.
- España: la serie Indomable se puede ver en Netflix.