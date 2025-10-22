Un romance trágico, sensual y nominado al Oscar regresó a Netflix y todos hablan de él

romeo y julieta- pelicula Romeo y Julieta es una película de Leonardo DiCaprio que acaba de estrenar en Netflix.

Por su parte, Davis Hunter de The Hollywood Reporter señaló: “Leonardo DiCaprio y Claire Danes están soberbios”. A casi tres décadas de su estreno, Romeo y Julieta sigue siendo una de las películas más icónicas de los años 90, y su regreso a Netflix reaviva la pasión en 2 horas.

Netflix: de qué trata la película Romeo y Julieta

La sinopsis oficial sobre la película Romeo y Julieta versa: “La famosa obra de Shakespeare es modernizada a los actuales suburbios de Verona, pero manteniendo el diálogo original”.

En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas (los Montesco y los Capuleto), cuyo objetivo es conseguir el dominio de la ciudad.

romeo y julieta- pelicula (1) Romeo y Julieta está basada en la obra de William Shakespeare.

Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste, gracias a la mediación de su amigo Mercuccio, Romeo Montesco(Leonardo DiCaprio). Lo que los Capuleto pretenden es que su joven hija Julieta (Claire Danes) se comprometa con el arrogante Dave Paris, el hijo del gobernador.

Pero, cuando Romeo y Julieta se miran, surgirá entre ellos desde el primer momento la chispa del amor. Adaptación moderna del clásico de Shakespeare.

Netflix: tráiler de la película Romeo y Julieta

Embed - Romeo + Julieta (1996) - Trailer español

Reparto de Romeo y Julieta, película de Netflix

Leonardo DiCaprio (Romeo)

Claire Danes (Julieta)

John Leguizamo (Tybalt)

Harold Perrineau (Mercuccio)

Pete Postlethwaite (Padre Laurence)

Paul Sorvino (Fulgencio Capuleto)

Brian Dennehy (Ted Montague)

Paul Rudd (Dave Paris)

Vondie Curtis-Hall (Captain Prince)

Miriam Margolyes (enfermera)

Dónde ver la película Romeo y Julieta, según la zona geográfica