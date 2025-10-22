Dirigida por Baz Luhrmann, Romeo y Julieta (1996) es una de las adaptaciones más recordadas de la obra de William Shakespeare, y acaba de llegar al catálogo de series y películas de Netflix. Esta versión moderna del clásico combina drama, romance y acción en un retrato íntimo y agridulce sobre el enamoramiento.
Un romance trágico, sensual y nominado al Oscar regresó a Netflix y todos hablan de él
En Netflix, uno de los trabajos más recordados de Leonardo DiCaprio vuelve a brillar entre las series y películas más vistas del momento
Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, la película fue nominada a los Premios Oscar a Mejor diseño de producción (Catherine Martin y Brigitte Broch). En los Premios BAFTA, fue ganadora en las categorías Mejor dirección, Mejor guion adaptado, Mejor banda sonora y Mejor diseño de producción .
Para la crítica especializada, esta película de Netflix es “un torbellino de acción agresiva, humor pendenciero y romance arrebatador”, escribió Peter Travers de Rolling Stone.
Por su parte, Davis Hunter de The Hollywood Reporter señaló: “Leonardo DiCaprio y Claire Danes están soberbios”. A casi tres décadas de su estreno, Romeo y Julieta sigue siendo una de las películas más icónicas de los años 90, y su regreso a Netflix reaviva la pasión en 2 horas.
Netflix: de qué trata la película Romeo y Julieta
La sinopsis oficial sobre la película Romeo y Julieta versa: “La famosa obra de Shakespeare es modernizada a los actuales suburbios de Verona, pero manteniendo el diálogo original”.
En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas (los Montesco y los Capuleto), cuyo objetivo es conseguir el dominio de la ciudad.
Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste, gracias a la mediación de su amigo Mercuccio, Romeo Montesco(Leonardo DiCaprio). Lo que los Capuleto pretenden es que su joven hija Julieta (Claire Danes) se comprometa con el arrogante Dave Paris, el hijo del gobernador.
Pero, cuando Romeo y Julieta se miran, surgirá entre ellos desde el primer momento la chispa del amor. Adaptación moderna del clásico de Shakespeare.
Netflix: tráiler de la película Romeo y Julieta
Reparto de Romeo y Julieta, película de Netflix
- Leonardo DiCaprio (Romeo)
- Claire Danes (Julieta)
- John Leguizamo (Tybalt)
- Harold Perrineau (Mercuccio)
- Pete Postlethwaite (Padre Laurence)
- Paul Sorvino (Fulgencio Capuleto)
- Brian Dennehy (Ted Montague)
- Paul Rudd (Dave Paris)
- Vondie Curtis-Hall (Captain Prince)
- Miriam Margolyes (enfermera)
Dónde ver la película Romeo y Julieta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Romeo y Julieta se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película Romeo y Julieta se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Romeo y Julieta se puede ver en Netflix y Disney Plus.