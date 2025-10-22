Ex técnico de Godoy Cruz brilla en el Arsenal inglés: por qué los jugadores lo quieren tanto

Luego del triunfo por la tercera fecha de la Champions League del Arsenal frente al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, Mikel Arteta destacó el trabajo de Heinze: "Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Y lo hemos visto claramente a lo largo de su carrera: esa experiencia para ganar y elevar el nivel, la ambición y el empuje de alguien al máximo".

"Es extraordinario en eso. Es decir, si alguien te dice: ‘Si haces eso, tendrás éxito’, y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello", explicó el técnico español que llevó al Arsenal a la punta de la Premier League.

Las palabras de admiración no solo se limitan al entrenador ya que Gabriel Martinelli, quien convirtió un gol frente al Atlético, también puso en valor el trabajo del argentino cuando en diálogo con ESPN declaró: "Es una persona sensacional. Todo el plantel está a gusto con él. Tiene sus gestos argentinos, pero es un tipo sensacional que el grupo abrazó de una forma increíble".

"Ya está completamente adaptado y todo el mundo lo ama, bromean y se divierten con él. Con nosotros es Top", manifestó el delantero brasileño.

Además, explicó cómo es el trabajo que realiza en el club: "Claro que él habla más con los defensores, pero a veces nos da unos tips cuando hay que marcar y bloquear a los laterales rivales. Entonces termina dando algunas indicaciones para nosotros también y estamos aprendiendo al máximo con él".

El arquero español David Raya también se sumó a los halagos: "Sinceramente nos aprieta mucho, quiere lo mejor para el grupo en lo defensivo, entonces nos aprieta, nos da mucha energía. Nos va diciendo en cada partido dónde nos pueden hacer daño. Entonces es muy importante para nosotros, se está demostrando con otra portería en cero".

Gabriel Heinze El ex técnico de Godoy Cruz fue elegido por Mikel Arteta para que se sume a su cuerpo técnico.

Los números defensivos del Arsenal

El conjunto inglés está sorprendiendo con sus números defensivos ya que en la Premier League solo ha perdido en una oportunidad (en la tercera fecha cayó por 1 a 0 cuando visitó al Liverpool) y tan solo le han convertido tres goles en ocho partidos.

En Champions League el Arsenal está invicto ya que ganó los tres partidos que disputó y no ha recibido goles, mientras que ha marcado en ocho oportunidades.