Enzo Fernández lideró al Chelsea en la goleada frente al Ajax por la Champions League

Chelsea, con Enzo Fernández como capitán, figura y autor de un gol, goleó en Londres al Ajax en uno de los partidos destacados de la jornada de este miércoles que completó la tercera fecha de la Champions League.
Chelsea, con Enzo Fernández como capitán, figura y autor de un gol, goleó en Londres al Ajax en uno de los partidos que completó la fecha 3 de la Champions League.
Chelsea, con Enzo Fernández como capitán, figura y autor de un gol, goleó en Londres al Ajax en uno de los partidos destacados de la jornada de este miércoles que completó la tercera fecha de la Champions League.
Enzo Fernández marcó de penal uno de los goles y fue figura en los Blues donde Facundo Buonanotte jugó desde el arranque y Alejandro Garnacho estuvo en el banco de suplentes. Enzo, recuperado de una lesión, llegó a 10 goles y 10 asistencias en el equipo londinense, en lo que va del 2025.
El español Marc Guiu, el ecuatoriano Moisés Caicedo, el brasileño Estevao Willian (también de penal) y Tyrique George completaron la goleada del Chelsea por 5 a 1 ya que el descuento del Ajax fue anotado por Wout Weghorst.
El último campeón de la Conference League y el Mundial de Clubes sumó así su segunda victoria en 3 fechas y se acomodó en las posiciones de la fase Liga de la Champions League.
En el Bernabéu, Real Madrid, con unos minutos de Franco Mastantuono viniendo desde el banco, le ganó 1 a 0 a la Juventus, con gol de Jude Bellingham, y es uno de los punteros tras el cierre de la fecha 3 de la fase Liga de la Champions League.
Alexis Mac Allister jugó los 20' finales de la goleada de Liverpool 5 a 1 en su visita al Eintracht Frankfurt, mientras que Cuti Romero no estuvo en el empate 0 a 0 de Tottenham ante Mónaco, también como visitante.
Los que sí jugaron de titulares fueron Gerónimo Rulli y Leo Balerdi en la derrota 2 a 1 del Olympique de Marsella ante el Sporting Lisboa, en Portugal.
Finalmente, Bayern Múnich es otro de los líderes tras golear 4 a 0 al Brujas de Bélgica y Atalanta empató sin goles con el Slavia Praga.