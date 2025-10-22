Enzo Fernández lideró al Chelsea en la goleada frente al Ajax por la Champions League

El último campeón de la Conference League y el Mundial de Clubes sumó así su segunda victoria en 3 fechas y se acomodó en las posiciones de la fase Liga de la Champions League.

Embed - GOL DE ENZO FERNÁNDEZ Y BAILE TOTAL DE LOS BLUES EN LONDRES | Chelsea 5-1 Ajax | RESUMEN

Los otros resultados de la jornada de Champions League

En el Bernabéu, Real Madrid, con unos minutos de Franco Mastantuono viniendo desde el banco, le ganó 1 a 0 a la Juventus, con gol de Jude Bellingham, y es uno de los punteros tras el cierre de la fecha 3 de la fase Liga de la Champions League.

Embed - EL MERENGUE DERROTÓ A LA JUVE EN EL SANTIAGO BERNABÉU | Real Madrid 1-0 Juventus | RESUMEN

Alexis Mac Allister jugó los 20' finales de la goleada de Liverpool 5 a 1 en su visita al Eintracht Frankfurt, mientras que Cuti Romero no estuvo en el empate 0 a 0 de Tottenham ante Mónaco, también como visitante.

Embed - LOS REDS LO DIERON VUELTA Y GOLEARON EN ALEMANIA POR CHAMPIONS | E Frankfurt 1-5 Liverpool | RESUMEN

Los que sí jugaron de titulares fueron Gerónimo Rulli y Leo Balerdi en la derrota 2 a 1 del Olympique de Marsella ante el Sporting Lisboa, en Portugal.

Finalmente, Bayern Múnich es otro de los líderes tras golear 4 a 0 al Brujas de Bélgica y Atalanta empató sin goles con el Slavia Praga.

Las posiciones de la fase Liga de la Champions League