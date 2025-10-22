Franco Colapinto recibió un apoyo inesperado tras desobedecer las órdenes de Alpine

Franco Colapinto Franco Colapinto participó de una situación inusual en Texas.

El pedido de disculpas de Franco Colapinto

Más allá de que se mostró convencido con lo declarado, luego Alpine emitió un comunicado donde "le tiraron las orejas al argentino" manifestando que lo sucedido se charlará puertas para adentro. Fue ahí cuando Colapinto tuvo que salir a pedir disculpas con la esperanza que su desobediencia no ponga en jaque sus aspiraciones de ser titular en la escudería francesa en la temporada 2026.

"La situación del domingo se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben ser seguidas, sin importar qué", explicó un Franco más conciliador. Sin embargo, en las últimas horas una voz impensada y autorizada salió a bancarlo.

El apoyo inesperado a Colapinto tras desobedecer las órdenes de Alpine

Tras la danza de declaraciones y comunicados fue el hijo de Juan Manuel Fangio, Oscar, quien salió a bancar a Franco Colapinto al asegurar que su padre "lo hubiera entendido".

juan manuel fangio efemerides.jpg ¿Juan Manuel Fangio habría entendido a Franco Colapinto? Su hijo dice que si.

En diálogo con Super Deportivo, Cacho explicó: "Él una vez me dijo: cuando uno corre en un equipo tiene que hacer caso al equipo. Creo que le hubiera dicho eso, pero también lo hubiera entendido y no le hubiera dicho nada porque se hubiera dado cuenta de la presión que está sintiendo".

Oscar Fangio Oscar Fangio salió a bancar a Franco Colapinto.

"Hay que estar arriba del auto para darse cuenta. Es complicado. Uno a veces desobedece. Muchas veces hice oídos sordos. No es fácil y muy complicado. Estas cosas le pasan a Colapinto por la gran presión que tiene para demostrar lo que sabe hacer", continuó el hijo del cinco veces campeón del mundo.

