Una buena para Mauro Icardi, en la Champions League, en medio de sus escándalos mediáticos

Mauro Icardi ingresó desde el banco y el Galatasaray le ganó 3 a 1 al Bodo Glimt para conseguir su segunda victoria en tres fechas de la fase de liga de la Champions League.
Como local, el conjunto turco fue superior a los noruegos y se impuso con dos goles del nigeriano Victor Osimhen y uno de Yunus Akgun, mientras que el descuento de la visita lo hizo Andreas Helmersen.
Mauro Icardi ingresó en los 20' finales por el Osimhen y acumula 11 partidos (3 por la Champions) en un comienzo de temporada en el que ha marcado 5 goles y solo ha sido titular en 4 ocasiones.
Tras una lesión e innumerables escándalos mediáticos, el delantero sumó minutos de fútbol y tranquilidad en un equipo que llegó a 6 puntos y se acomodó en zona de clasificación a los playoffs de la Champions.
En el otro partido adelantada de la jornada de Champions League, Athletic de Bilbao le ganó 3 a 1 al Qarabag de Azerbaiyán y sumó sus primeros puntos en la fase de Liga además de romper el invicto que ostentaba su rival.
Los goles del conjunto vasco los marcaron Gorka Guruzeta (2) y Robert Navarro y el descuento del Qarabag lo hizo Leandro Andrade, de Cabo Verde.