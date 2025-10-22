Una buena para Mauro Icardi, en la Champions League, en medio de sus escándalos mediáticos

Tras una lesión e innumerables escándalos mediáticos, el delantero sumó minutos de fútbol y tranquilidad en un equipo que llegó a 6 puntos y se acomodó en zona de clasificación a los playoffs de la Champions.

Embed - DOBLETE DE OSIMHEN PARA EL TRIUNFO DE LOS LEONES | Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt | RESUMEN

Triunfo del Athletic de Bilbao

En el otro partido adelantada de la jornada de Champions League, Athletic de Bilbao le ganó 3 a 1 al Qarabag de Azerbaiyán y sumó sus primeros puntos en la fase de Liga además de romper el invicto que ostentaba su rival.

Los goles del conjunto vasco los marcaron Gorka Guruzeta (2) y Robert Navarro y el descuento del Qarabag lo hizo Leandro Andrade, de Cabo Verde.