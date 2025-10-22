Inicio Ovación Fútbol Mauro Icardi
Champions League

Una buena para Mauro Icardi, en la Champions League, en medio de sus escándalos mediáticos

Mauro Icardi ingresó y el Galatasaray le ganó al Bodo Glimt para conseguir su segunda victoria en tres fechas de la fase de liga de la Champions League.

Por UNO
Mauro Icardi ingresó desde el banco y el Galatasaray le ganó 3 a 1 al Bodo Glimt para conseguir su segunda victoria en tres fechas de la fase de liga de la Champions League.

Como local, el conjunto turco fue superior a los noruegos y se impuso con dos goles del nigeriano Victor Osimhen y uno de Yunus Akgun, mientras que el descuento de la visita lo hizo Andreas Helmersen.

Mauro Icardi ingresó en los 20' finales por el Osimhen y acumula 11 partidos (3 por la Champions) en un comienzo de temporada en el que ha marcado 5 goles y solo ha sido titular en 4 ocasiones.

Tras una lesión e innumerables escándalos mediáticos, el delantero sumó minutos de fútbol y tranquilidad en un equipo que llegó a 6 puntos y se acomodó en zona de clasificación a los playoffs de la Champions.

Triunfo del Athletic de Bilbao

En el otro partido adelantada de la jornada de Champions League, Athletic de Bilbao le ganó 3 a 1 al Qarabag de Azerbaiyán y sumó sus primeros puntos en la fase de Liga además de romper el invicto que ostentaba su rival.

Los goles del conjunto vasco los marcaron Gorka Guruzeta (2) y Robert Navarro y el descuento del Qarabag lo hizo Leandro Andrade, de Cabo Verde.

