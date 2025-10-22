HBO Max siempre está en la vanguardia con su catálogo porque tiene los mejores estrenos de series y películas. Dentro de su inventario está la gran película de acción con Mel Gibson, estamos hablando de Del otro lado de la ley.
Mel Gibson arrasa con su última película de acción
Mel Gibson es sensación con su última película de gran acción. Un policial sucio donde el actor y director se luce de principio a fin
Con el policial sucio como modelo, Del otro lado de la ley sigue dos líneas que corren paralelas y entre las que el director alterna su atención.
Por un lado, está Henry, un joven que vuelve a su casa después de pasar una temporada en la cárcel. Él vive en un barrio pobre junto a su familia y, a pesar de ser un tipo inteligente, parece condenado a recaer en el crimen por una realidad en la que las oportunidades no son lo que sobra.
Del otro lado están Ridgeman y Lurasetti (Mel Gibson y Vince Vaughn en estado de gracia), una pareja de policías que son suspendidos cuando se hace público un video en el que durante un procedimiento se los ve maltratar a un sospechoso de traficar drogas en escuelas.
Ridgeman, el más viejo de los dos, que después de casi 40 años de servicio no puede pagarse un alquiler en un barrio en el que su hija adolescente pueda volver de la escuela sin ser atacada por los otros chicos que viven en el lugar.
HBO Max: de qué trata la película Del otro lado de la ley
La película de HBO Max con Mel Gibson Del otro lado de la ley centra su historia en torno a dos agentes de policía que son suspendidos de sus funciones después de que se publicara un vídeo en el que mostraban sus habilidades físicas.
Ambos agentes de la ley deciden adentrarse en los bajos fondos del mundo del crimen para descubrir lo ocurrido y exigir venganza.
HBO Max: reparto de la película Del otro lado de la ley
- Mel Gibson
- Vince Vaughn
- Tory Kittles
- Laurie Holden
- Jennifer Carpenter
- Don Johnson
- Michael Jai White
- Udo Kier
- Fred Melamed
- Thomas Kretschmann