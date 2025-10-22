Mel Gibson arrasa con su última película de acción

Del otro lado están Ridgeman y Lurasetti (Mel Gibson y Vince Vaughn en estado de gracia), una pareja de policías que son suspendidos cuando se hace público un video en el que durante un procedimiento se los ve maltratar a un sospechoso de traficar drogas en escuelas.

Ridgeman, el más viejo de los dos, que después de casi 40 años de servicio no puede pagarse un alquiler en un barrio en el que su hija adolescente pueda volver de la escuela sin ser atacada por los otros chicos que viven en el lugar.

HBO Max: de qué trata la película Del otro lado de la ley

delotro Policial sucio. Es la película de HBO Max Del otro lado de la ley con Mel Gibson.

