No es Cavani: una figura de Boca se perderá el Superclásico por una dura lesión

El futbolista, quien ha sido titular en todos los partidos que su equipo jugó a lo largo del semestre, se realizó los estudios correspondientes y los resultados confirmaron que sufrió un desgarro en el soleo. Como mínima, se ausentará del verde césped por las próximas tres semanas.

En este contexto, no solamente se perderá el partido reprogramado ante Barracas Central, sino que no estará a disposición de Claudio Úbeda para los enfrentamientos ante Estudiantes de La Plata y River.

#ParteMédico



El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda.



— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 22, 2025

Boca, en sus canales oficiales de comunicación, se expresó a través de un parte médico: "El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda".

De esta manera el Xeneize no solamente perderá en la recta final del torneo a una pieza clave en el once titular, sino que no podrá contar con su máximo goleador en lo que va del semestre (el ex Huracán lleva cuatro conquistas).

Milton Delgado, que viene de ser Balón de Bronce en el Mundial Sub 20, William Alarcón y Ander Herrera son los tres futbolistas que pelean por adueñarse del puesto vacante que quedó en mitad de cancha.