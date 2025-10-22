Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
No es Cavani: una figura de Boca se perderá el Superclásico por una dura lesión

A poco más de dos semanas del Superclásico con River, una figura de Boca sufrió una lesión muscular y se perderá el mano a mano en La Bombonera

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Claudio Úbeda deberá reemplazar a uno de sus titulares indiscutidos.

A la espera del partido con Barracas Central, el mundo Boca recibió una pésima noticia. Se trata de Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo y estará marginado por al menos tres semanas, lo que lo descarta por completo para el Superclásico del 9 de noviembre.

El mediocampista, titular indiscutido en el mediocampo del Xeneize, se ausentará de los encuentros ante el Guapo, Estudiantes de La Plata y River. Dependiendo de su evolución podría llegar con lo justo al último compromiso del torneo Clausura, ante Tigre en La Bombonera.

Rodrigo Battaglia
Rodrigo Battaglia se lesionó y será baja en Boca por al menos tres semanas. No jugará el Superclásico ante River.

Battaglia se desgarró y no jugará el Superclásico ante River

En la previa de un partido clave, como será el del próximo lunes ante Barracas Central, Boca recibió una pésima noticia. Rodrigo Battaglia, titular indiscutido en el Xeneize, no pudo terminar la práctica por un fuerte dolor muscular.

El futbolista, quien ha sido titular en todos los partidos que su equipo jugó a lo largo del semestre, se realizó los estudios correspondientes y los resultados confirmaron que sufrió un desgarro en el soleo. Como mínima, se ausentará del verde césped por las próximas tres semanas.

En este contexto, no solamente se perderá el partido reprogramado ante Barracas Central, sino que no estará a disposición de Claudio Úbeda para los enfrentamientos ante Estudiantes de La Plata y River.

Boca, en sus canales oficiales de comunicación, se expresó a través de un parte médico: "El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda".

De esta manera el Xeneize no solamente perderá en la recta final del torneo a una pieza clave en el once titular, sino que no podrá contar con su máximo goleador en lo que va del semestre (el ex Huracán lleva cuatro conquistas).

Milton Delgado, que viene de ser Balón de Bronce en el Mundial Sub 20, William Alarcón y Ander Herrera son los tres futbolistas que pelean por adueñarse del puesto vacante que quedó en mitad de cancha.

