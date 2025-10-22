La acción de último momento de San Lorenzo para evitar la quiebra: el plan que presentó en la Justicia

"San Lorenzo reafirma su plena disposición ante la Justicia, habiendo contestado en tiempo y forma, acompañando toda la documentación respaldatoria y pertinente que acredita la situación real del club y el cumplimiento de sus obligaciones", sumó en su escrito.
Para finalizar, San Lorenzo sentenció: "La institución mantiene un diálogo constante con las autoridades judiciales y todas las partes del proceso, y confía en que la presentación y análisis de la información permitirán desestimar cualquier medida que pudiera afectar el normal funcionamiento del club y la preservación de su patrimonio".
San Lorenzo comunicado pedido de quiebra
El escrito que San Lorenzo publicó en sus redes.
El financiamiento que San Lorenzo puso sobre la mesa
En este contexto, San Lorenzo elevó una oferta al fondo de inversión AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF. El mismo consta del pago de:
- 1.5 millones de dólares
- Tres cuotas semestrales de 500 mil dólares
- Documentos a cobrar por los pases de: Agustín Martegani (700.000), Iván Leguizamón (400.000) y Elián Irala (1 millón)