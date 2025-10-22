La acción de último momento de San Lorenzo para evitar la quiebra: el plan que presentó en la Justicia

La presentación se concretó sobre el vencimiento del plazo, lo que subraya la urgencia de la acción. El principal objetivo es ganar tiempo y demostrar la solvencia del club para hacer frente a la deuda que ronda los 5 millones de dólares.

hinchas-san-lorenzo Los hinchas de San Lorenzo, en vilo por el presente del club.

El comunicado de San Lorenzo

En su página web, y posteriormente en sus redes sociales, el Ciclón le habló a sus hinchas: "El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa a sus socios, socias e hinchas que, ante el pedido de quiebra presentado en sede judicial por AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, la institución se encuentra trabajando activamente junto a un equipo especializado para atender de manera inmediata y responsable cada requerimiento".