De ser excluida del negocio del café a cambiarlo para siempre: la mujer que inventó el café de especialidad

Erna Knutsen cafe Erna Knutsen era una amante del café.

Aunque la familia de Erna tenía recursos muy limitados, su madre compraba buen café porque estaban acostumbrados a beber el delicioso café de Noruega. Ella compraba el grano de café entero y lo molía temprano todas las mañanas para que su esposo pudiera tomar uno antes de irse al trabajo a las 5.00.

De adulta, Knutsen se mudó a San Francisco y en 1968 comenzó a trabajar en Bert Fulmer, una empresa importadora de cafés, que también importaba especias, semillas y hierbas que llegaban desde oriente. La mujer tenía que mantener el libro de posición, rastrear el café a medida que iba y venía.

La reina del café de especialidad

Con el tiempo, Erna reconoció que había una oportunidad de vender pequeños lotes de café (que no podían llenar un recipiente) a pequeños tostadores. Los comerciantes en su área estaban acostumbrados a contar sus ventas por contenedores, así que no estaban interesados en contar sus ventas por bolsa.

Sin embargo, su avance encontró límites claros. La industria seguía siendo un espacio cerrado para las mujeres y no se le permitía acceder al área de producción. Ni siquiera podía presenciar el tostado de muestras.

cultivo de cafe Imagen ilustrativa del cultivo de café. El café de especialidad es aquel que obtiene una puntuación de 80 puntos o más sobre 100 por parte de catadores de café certificados.

En una ocasión, mientras evaluaba la compra de un contenedor de café Sumatra Mandheling, tuvo que esperar en su escritorio junto al exportador mientras otros realizaban las pruebas. Aun así, tras probar el producto, aseguró que podría venderlo en un mes. Y así fue: logró colocar todo el lote en ese plazo. El Mandheling, de hecho, se mantuvo como uno de sus cafés preferidos a lo largo de su vida.

La idea que creó una industria

Erna comenzó a trabajar con pequeños tostadores que sabían cómo tratar a esos lotes especiales. Ella sabía de sabores y al probar los cafés encontraba sus mejores notas y los vendía rápidamente. Hacia 1980, crea junto a un grupo de tostadores la asociación de cafés especiales de Estados Unidos.

Su gran aporte fue el reconocer lo que estaban haciendo los pequeños tostadores quienes promovían un modelo de negocio muy diferente y por el que estaban dispuestos a pagar más a los agricultores por un mejor café.

Erna Knutsen En 2014, cuando un entrevistador le preguntó si estaba preparada para jubilarse, Erna respondió: "No, no….Sólo tengo 93".

Erna Knutsen dedicó su vida al mundo del café y difundió el concepto de café de especialidad como lo conocemos hoy. En 2014 anunció su retiro y cuatro años más tarde murió.