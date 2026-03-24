De ser excluida del negocio del café a cambiarlo para siempre: la mujer que inventó el café de especialidad

El término café de especialidad forma parte del lenguaje cotidiano en la actualidad. No es solo un café “más rico”, sino un producto donde la calidad, el origen y el proceso importan tanto como el resultado final en la taza, por eso la mayoría de las cafeterías lo incluyen en su carta.
Este concepto surgió en 1974 cuando Erna Knutsen lo utilizó por primera vez, dando inicio a su incorporación en la cultura del café. Sin embargo, el camino no fue sencillo, pues la industria estaba lejos de ser un espacio abierto para las mujeres.
La historia de Erna Knutsen
Erna nació en la ciudad de Bodø, sobre el círculo ártico de Noruega, en 1921 pero se mudó con su familia a Nueva York en 1926 según revela la Escuela de Café República Dominicana. Su padre había conseguido trabajo como carpintero en los astilleros, así que se trasladaron para escapar de la recesión económica en el norte de Europa y llegaron a Estados Unidos justo a tiempo para la gran depresión.
Aunque la familia de Erna tenía recursos muy limitados, su madre compraba buen café porque estaban acostumbrados a beber el delicioso café de Noruega. Ella compraba el grano de café entero y lo molía temprano todas las mañanas para que su esposo pudiera tomar uno antes de irse al trabajo a las 5.00.
De adulta, Knutsen se mudó a San Francisco y en 1968 comenzó a trabajar en Bert Fulmer, una empresa importadora de cafés, que también importaba especias, semillas y hierbas que llegaban desde oriente. La mujer tenía que mantener el libro de posición, rastrear el café a medida que iba y venía.
La reina del café de especialidad
Con el tiempo, Erna reconoció que había una oportunidad de vender pequeños lotes de café (que no podían llenar un recipiente) a pequeños tostadores. Los comerciantes en su área estaban acostumbrados a contar sus ventas por contenedores, así que no estaban interesados en contar sus ventas por bolsa.
Sin embargo, su avance encontró límites claros. La industria seguía siendo un espacio cerrado para las mujeres y no se le permitía acceder al área de producción. Ni siquiera podía presenciar el tostado de muestras.
En una ocasión, mientras evaluaba la compra de un contenedor de café Sumatra Mandheling, tuvo que esperar en su escritorio junto al exportador mientras otros realizaban las pruebas. Aun así, tras probar el producto, aseguró que podría venderlo en un mes. Y así fue: logró colocar todo el lote en ese plazo. El Mandheling, de hecho, se mantuvo como uno de sus cafés preferidos a lo largo de su vida.
La idea que creó una industria
Erna comenzó a trabajar con pequeños tostadores que sabían cómo tratar a esos lotes especiales. Ella sabía de sabores y al probar los cafés encontraba sus mejores notas y los vendía rápidamente. Hacia 1980, crea junto a un grupo de tostadores la asociación de cafés especiales de Estados Unidos.
Su gran aporte fue el reconocer lo que estaban haciendo los pequeños tostadores quienes promovían un modelo de negocio muy diferente y por el que estaban dispuestos a pagar más a los agricultores por un mejor café.
Erna Knutsen dedicó su vida al mundo del café y difundió el concepto de café de especialidad como lo conocemos hoy. En 2014 anunció su retiro y cuatro años más tarde murió.