Cuál es la cartelera de la velada de boxeo que tendrá a Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo en las estelares

Este viernes tendrá inicio la temporada 2026 del boxeo profesional "grande" en Mendoza, con otro capítulo de la saga Cuna de Campeones, en su sexta edición. La cita es en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras, con dos pleitos titulares y dos debuts en una grilla de seis peleas.
En los combates principales estarán dos figuras rutilantes de nuestro medio, en pleno despegue internacional. Se trata de Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo, que fueron también fondistas el pasado 12 de diciembre en el Cuna de Campeones 5.
También habrá un entretenido complemento con peleas amateurs, para dar inicio a la jornada.
Boxeo profesional y con títulos en el Polimeni
El Turco Buonarrigo (15-5-0,12 KO) buscará sumar a su palmarés el Título Cono Sur semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA), mientras que la Chinita Alfonzo (8-1-1, 1 KO) -campeona argentina superpluma- combatirá por la faja Fedelatin (AMB/WBA) de la misma categoría.
Buonarrigo, púgil de Guaymallén, se enfrentará al experimentado uruguayo Rafael Sosa Pinto (65-20-0, 26 KO), crucero natural y de dilatada campaña en el exterior.
Además de la presentación del sanrafaelino Jonathan Joel El Forastero Arena y el pegador Juan Carlos Damián Castro (Villa Seca), se producirán los debuts del maipucino Ángel David Monti (Lucero-Villa Seca), y Gaspar Chaparro (Chacón/Andrada).
La grilla completa de peleas profesionales
Título Cono Sur AMB Semipesado vacante -10 rounds-
Abraham Buonarrigo vs. Rafael Sosa Pintos [ Salto, Uruguay]
(Guaymallén.Mza.) (Salto-Uruguay)
Título Fedelatin AMB Superpluma vacante -10 rounds-
Brisa Alfonzo vs. Melissa Bascope
(Las Heras-Mza.) (Sta. Cruz-Bolivia)
Pelea complementaria peso ligero -4 rounds-
Jonathan Joel Arena VS. Lucas Nahuel Rojas
(San Rafael, Mza,) (Morón, Bs. As.)
Pelea complementaria peso superligero -4 rounds-
Damián Castro VS. Mateo Mauro Soto
(Maipú-Mza.) [ (Rosario, Santa Fe)
Pelea complementaria peso supermosca -4 rounds-
Ángel David Monti VS. Víctor Daniel Díaz
(Maipú-Mza.) (San Rafael-Mza.)
Pelea complementaria peso mosca -4 rounds-
Carlos Gaspar Chaparro VS. Martin Sebastián Ariste Unzaga