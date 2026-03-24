Cuál es la cartelera de la velada de boxeo que tendrá a Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo en las estelares

En los combates principales estarán dos figuras rutilantes de nuestro medio, en pleno despegue internacional. Se trata de Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo, que fueron también fondistas el pasado 12 de diciembre en el Cuna de Campeones 5.

También habrá un entretenido complemento con peleas amateurs, para dar inicio a la jornada.