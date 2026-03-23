HBO Max tiene uno de los mejores y más completos catálogos de series turcas como por ejemplo esta gran historia de amor y romance, se trata de Una nueva vida.
HBO Max arrasa con la romántica serie turca más emotiva de la historia
HBO Max tiene uno de los mejores y más completos catálogos de series turcas como por ejemplo esta gran historia de amor y romance
Mert Ramazan Demir y Afra Saraçolu, dos de los intérpretes turcos con mayor proyección internacional, dan vida a Ferit y Seyran, los protagonistas de esta apasionante ficción. Aunque en la serie sus personajes no comienzan con buen pie.
Dos sagas familiares entrelazadas por una gran historia de amor y odio, que se verá afectada por las tradiciones y el deseo de revelarse contra ellas.
Seyran y Ferit serán víctimas de un matrimonio concertado donde se ensalzará la importancia de la familia, los secretos bien guardados que estrangulan a sus miembros y el poder de sus patriarcas que conducen el destino de todos ellos.
Una nueva vida presenta la complejidad entre las relaciones de los personajes y sus familias, pero no es el único atractivo de la serie.
Las localizaciones se han convertido en una llamativa característica: la mansión de los Korhan, un símbolo de riqueza y poder que se verá amenazado por las tensiones y conflictos de la familia; y la casa de los Sanly con un pasado glorioso y un presente en continua decadencia.
HBO Max: de qué trata la serie Una nueva vida
Los jóvenes Ferit y Seyran, procedentes de familias muy distintas, se verán obligados a contraer matrimonio. Ferit Korhan (Mert Ramazan Demir) es el nieto pequeño de un rico clan de Estambul, y Seyran Sanly (Afra Saraçoglu) pertenece a una familia en su día pudiente Gaziantep que, poco a poco, se está empobreciendo.
A raíz de ello, los Sanly antaño ricos del mundo rural- ven en ese matrimonio de conveniencia la solución para mantener su estatus económico, mietras los Korhan -ricos exitosos de ciudad- desean que el nieto pequeño abandone su vida de excesos y contraiga matrimonio con una joven de la ciudad de origen del clan.
HBO Max: reparto de la serie Una nueva vida
- Afra Saraçolu
- Mert Ramazan Demir
- Beril Pozam