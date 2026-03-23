HBO Max arrasa con la romántica serie turca más emotiva de la historia

Seyran y Ferit serán víctimas de un matrimonio concertado donde se ensalzará la importancia de la familia, los secretos bien guardados que estrangulan a sus miembros y el poder de sus patriarcas que conducen el destino de todos ellos.

Una nueva vida presenta la complejidad entre las relaciones de los personajes y sus familias, pero no es el único atractivo de la serie.

Las localizaciones se han convertido en una llamativa característica: la mansión de los Korhan, un símbolo de riqueza y poder que se verá amenazado por las tensiones y conflictos de la familia; y la casa de los Sanly con un pasado glorioso y un presente en continua decadencia.

HBO Max: de qué trata la serie Una nueva vida

Los jóvenes Ferit y Seyran, procedentes de familias muy distintas, se verán obligados a contraer matrimonio. Ferit Korhan (Mert Ramazan Demir) es el nieto pequeño de un rico clan de Estambul, y Seyran Sanly (Afra Saraçoglu) pertenece a una familia en su día pudiente Gaziantep que, poco a poco, se está empobreciendo.

unanueva

A raíz de ello, los Sanly antaño ricos del mundo rural- ven en ese matrimonio de conveniencia la solución para mantener su estatus económico, mietras los Korhan -ricos exitosos de ciudad- desean que el nieto pequeño abandone su vida de excesos y contraiga matrimonio con una joven de la ciudad de origen del clan.

HBO Max: reparto de la serie Una nueva vida

Afra Saraçolu

Mert Ramazan Demir

Beril Pozam

Tráiler de la serie Una nueva vida