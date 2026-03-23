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HBO Max arrasa con la romántica serie turca más emotiva de la historia

HBO Max tiene uno de los mejores y más completos catálogos de series turcas como por ejemplo esta gran historia de amor y romance

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
HBO Max es un éxito descomunal con la romántica serie turca más emotiva de la historia.

HBO Max es un éxito descomunal con la romántica serie turca más emotiva de la historia.

HBO Max tiene uno de los mejores y más completos catálogos de series turcas como por ejemplo esta gran historia de amor y romance, se trata de Una nueva vida.

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Mert Ramazan Demir y Afra Saraçolu, dos de los intérpretes turcos con mayor proyección internacional, dan vida a Ferit y Seyran, los protagonistas de esta apasionante ficción. Aunque en la serie sus personajes no comienzan con buen pie.

Dos sagas familiares entrelazadas por una gran historia de amor y odio, que se verá afectada por las tradiciones y el deseo de revelarse contra ellas.

Seyran y Ferit serán víctimas de un matrimonio concertado donde se ensalzará la importancia de la familia, los secretos bien guardados que estrangulan a sus miembros y el poder de sus patriarcas que conducen el destino de todos ellos.

Una nueva vida presenta la complejidad entre las relaciones de los personajes y sus familias, pero no es el único atractivo de la serie.

Las localizaciones se han convertido en una llamativa característica: la mansión de los Korhan, un símbolo de riqueza y poder que se verá amenazado por las tensiones y conflictos de la familia; y la casa de los Sanly con un pasado glorioso y un presente en continua decadencia.

HBO Max: de qué trata la serie Una nueva vida

Los jóvenes Ferit y Seyran, procedentes de familias muy distintas, se verán obligados a contraer matrimonio. Ferit Korhan (Mert Ramazan Demir) es el nieto pequeño de un rico clan de Estambul, y Seyran Sanly (Afra Saraçoglu) pertenece a una familia en su día pudiente Gaziantep que, poco a poco, se está empobreciendo.

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A raíz de ello, los Sanly antaño ricos del mundo rural- ven en ese matrimonio de conveniencia la solución para mantener su estatus económico, mietras los Korhan -ricos exitosos de ciudad- desean que el nieto pequeño abandone su vida de excesos y contraiga matrimonio con una joven de la ciudad de origen del clan.

HBO Max: reparto de la serie Una nueva vida

  • Afra Saraçolu
  • Mert Ramazan Demir
  • Beril Pozam

Tráiler de la serie Una nueva vida

Embed - Una nueva vida (2022-2025)

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