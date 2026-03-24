Joel Mafauad va a Tucumán por el título Latino OMB welter

Mafauad viene de una frustrada salida a Europa, donde fue sorprendido por el ucraniano Karen Chukhadzhian, cuando se enfrentaron por los títulos Internacional FIB, y OMB de peso welter, el pasado 11 de octubre del 2025 en Riga, Letonia. Allí el mendocino cayó por KO en el segundo asalto.
La confesión de Joel Mafauad sobre la pelea en Letonia
Dialogando sobre la derrota en Letonia, el Popó Mafauad confesó un detalle importante: "Después de mi pelea con (José Hugo) Acevedo -cuando ganó el título Latino perdido hoy por inactividad- tuve fractura en mano izquierda, lesión de escapula y manguito rotador. No llegué muy bien a la pelea sabíamos que nos estábamos regalando..."
Luego aclaró: "Pero imagínate llevaba una pelea, fue en agosto del año anterior (8/8) y sólo hice dos peleas ese año (2025). Yo vivo de esto y arriesgamos creyendo que nos iba a salir bien", dijo, para agregar: "De los errores se aprende que afuera no se puede regalar nada".
"Cuando supimos del compromiso de ir a pelear al exterior (Letonia) lo asumimos con compromiso, pero lamentablemente no llegamos bien y pagué ese error que no puedo volver a cometer. Ya habíamos bajado una pelea en enero del año pasado en el exterior y no quería volver a hacer lo mismo".
Finalmente cerró diciendo: "Me gustaría una revancha con Karen Chukhadzhian. Me siento capaz de ganarle. Este viernes voy a demostrar que sigo en el camino correcto".