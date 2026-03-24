Joel Mafauad va a Tucumán por el título Latino OMB welter

El lasherino Joel Mafauad buscará sumar otro título Latino enfrentando a Mariano Farías en la velada televisada por ESPN a realizarse en Tucumán

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola
Joel Mafauad buscará reconquistar el título Latino OMB welter este viernes en Tucumán.

Joel Mafauad buscará reconquistar el título Latino OMB welter este viernes en Tucumán.

Tras la sorpresiva derrota sufrida en Riga, Letonia, Joel Mafauad busca la recuperación y enfrentará al noqueador santafesino Mariano el Chino Farías en la pelea principal de la velada organizada en el club Defensores de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán.

La velada será televisada por la señal de cable ESPN2, desde las 22. Estará en juego el título Latino OMB welter vacante. En el semifondo se enfrentarán Lucrecia Manzur contra Nair Erling, también por el cetro latino OMB, pero de peso pluma.

El Popó Joel Mafauad busca el título Latino welter y revancha internacional

Nada fácil viene este compromiso para el pupilo de Pablo Chacón, Joel Mafauad (13-2-0, 5 KO) frente al santafesino Mariano Gastón Farías (11-2-0, 10 KO).

Mafauad viene de una frustrada salida a Europa, donde fue sorprendido por el ucraniano Karen Chukhadzhian, cuando se enfrentaron por los títulos Internacional FIB, y OMB de peso welter, el pasado 11 de octubre del 2025 en Riga, Letonia. Allí el mendocino cayó por KO en el segundo asalto.

La confesión de Joel Mafauad sobre la pelea en Letonia

Dialogando sobre la derrota en Letonia, el Popó Mafauad confesó un detalle importante: "Después de mi pelea con (José Hugo) Acevedo -cuando ganó el título Latino perdido hoy por inactividad- tuve fractura en mano izquierda, lesión de escapula y manguito rotador. No llegué muy bien a la pelea sabíamos que nos estábamos regalando..."

Luego aclaró: "Pero imagínate llevaba una pelea, fue en agosto del año anterior (8/8) y sólo hice dos peleas ese año (2025). Yo vivo de esto y arriesgamos creyendo que nos iba a salir bien", dijo, para agregar: "De los errores se aprende que afuera no se puede regalar nada".

"Cuando supimos del compromiso de ir a pelear al exterior (Letonia) lo asumimos con compromiso, pero lamentablemente no llegamos bien y pagué ese error que no puedo volver a cometer. Ya habíamos bajado una pelea en enero del año pasado en el exterior y no quería volver a hacer lo mismo".

Finalmente cerró diciendo: "Me gustaría una revancha con Karen Chukhadzhian. Me siento capaz de ganarle. Este viernes voy a demostrar que sigo en el camino correcto".

