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Se encendieron las suspicacias

¿Fue penal? Huracán estalló por una mano en el área de Barracas Central

Huracán y Barracas Central se enfrentaron en el Estadio Tomás Adolfo Ducó bajo el arbitraje de Facundo Tello, quien no revisó una controversial jugada

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Huracán empató sin goles contra Barracas Central.

Huracán empató sin goles contra Barracas Central.

Por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional se enfrentaron Huracán y Barracas Central, quienes empataron sin goles, situación que podría haber cambiado cuando los jugadores y el cuerpo técnico del Globo solicitaron la revisión del VAR por una supuesta mano dentro del área del Guapo.

A pesar del pedido desde el VAR no llamaron al árbitro Facundo Tello, quien brindó sus motivos por los cuáles decidió que no era una mano sancionable.

Huracán vs Barracas Central
Hurac&aacute;n y Barracas Central sumaron una nueva pol&eacute;mica.

Huracán y Barracas Central sumaron una nueva polémica.

El antecedente entre Huracán y Barracas que marcó la cancha

El partido entre Huracán y Barracas Central tiene un antecedente que lo convirtió en un encuentro donde las miradas iban a estar colocadas en la actuación de Facundo Tello, el árbitro internacional de 43 años que está teniendo buenas actuaciones y es considerado como uno de los mejores colegiados del país.

Es que en el Torneo Clausura 2025 Barracas Central empató el partido contra Huracán luego de que Andrés Gariano sancionara dos cuestionables penales y el Guapo se quedó con el pase a los playoffs. Para colmo, el punto lo colocó en la Copa Sudamericana, un hecho histórico.

En la vereda de al frente, en la del conjunto de Parque Patricios, todo fue un caos: Frank Kudelka (en ese momento DT de Huracán) le solicitó explicaciones al árbitro Gariano quien lanzó una frase sorprendente: "Vamos a hablar y te voy a romper todo". Finalmente, el entrenador terminó su vínculo con el Globo.

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¿Fue penal? Polémica por una mano en el partido de Huracán vs. Barracas Central

Se disputaban los 35 minutos cuando Lucas Blondel lanzó un centro al área de Barracas Central y Damián Martínez intentó sacarla con su cabeza, aunque la pelota impactó en su brazo que se encontraba ampliamente extendido. Los jugadores de Huracán rápidamente se quejaron frente a Facundo Tello, quien no fue llamado por el VAR comandado por Adrián Franklin.

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Ante esto el árbitro explicó que la redonda habría pegado antes en la cabeza del defensor, por lo que no es penal. La respuesta no dejó conforme a Diego Martínez, entrenador del Globo: "Revisamos y claramente es mano. Me parece que el equipo mereció ganar, fue superior al rival".

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"Si hubiésemos abierto el marcador o con algunas circunstancias que sucedieron, determinantes para un partido en el fútbol argentino, si hubiesen estado como deberían haber estado, el equipo tendría que haber ganado", lanzó el dardo Martínez.

Rubén Insua, entrenador de Barracas, le bajó el precio a la polémica: "Prefiero opinar del partido, ya pasó de moda todo eso. El partido fue lindo. El equipo se está poniendo nuevamente competitivo como el año pasado".

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"No vi nada y por más que la vea el partido ya terminó y no me pagan para eso", concluyó Insua.

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