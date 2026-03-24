¿Fue penal? Huracán estalló por una mano en el área de Barracas Central

Es que en el Torneo Clausura 2025 Barracas Central empató el partido contra Huracán luego de que Andrés Gariano sancionara dos cuestionables penales y el Guapo se quedó con el pase a los playoffs. Para colmo, el punto lo colocó en la Copa Sudamericana, un hecho histórico.

En la vereda de al frente, en la del conjunto de Parque Patricios, todo fue un caos: Frank Kudelka (en ese momento DT de Huracán) le solicitó explicaciones al árbitro Gariano quien lanzó una frase sorprendente: "Vamos a hablar y te voy a romper todo". Finalmente, el entrenador terminó su vínculo con el Globo.

Embed "VAMOS A HABLAR Y TE VOY A ROMPER TODO." Impresionante discusión entre Gariano, árbitro del partido entre Barracas Central y Huracán, y Kudelka, DT del Globo.



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¿Fue penal? Polémica por una mano en el partido de Huracán vs. Barracas Central

Se disputaban los 35 minutos cuando Lucas Blondel lanzó un centro al área de Barracas Central y Damián Martínez intentó sacarla con su cabeza, aunque la pelota impactó en su brazo que se encontraba ampliamente extendido. Los jugadores de Huracán rápidamente se quejaron frente a Facundo Tello, quien no fue llamado por el VAR comandado por Adrián Franklin.

Embed TODO HURACÁN PIDIÓ PENAL POR MANO DEL JUGADOR DE BARRACAS CENTRAL.pic.twitter.com/0ntKGKzSw0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 24, 2026

Ante esto el árbitro explicó que la redonda habría pegado antes en la cabeza del defensor, por lo que no es penal. La respuesta no dejó conforme a Diego Martínez, entrenador del Globo: "Revisamos y claramente es mano. Me parece que el equipo mereció ganar, fue superior al rival".

Embed Barracas Central le volvió a robar a Huracán y los hinchas cantan contra Chiqui Tapia, contra el árbitro y explotaron contra sus propios dirigentes. Esto último un claro mensaje.



La gente se cansa de que todo siga igual pic.twitter.com/CjELQHwbA6 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) March 24, 2026

"Si hubiésemos abierto el marcador o con algunas circunstancias que sucedieron, determinantes para un partido en el fútbol argentino, si hubiesen estado como deberían haber estado, el equipo tendría que haber ganado", lanzó el dardo Martínez.

Rubén Insua, entrenador de Barracas, le bajó el precio a la polémica: "Prefiero opinar del partido, ya pasó de moda todo eso. El partido fue lindo. El equipo se está poniendo nuevamente competitivo como el año pasado".

Embed "NO ME PAGAN PARA ANALIZAR LOS ARBITRAJES." El Gallego Insúa no quiso hablar de Facundo Tello luego del empate 0-0 en la visita de Barracas Central a Huracán por la fecha 12 de la Zona B del #TorneoApertura.



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"No vi nada y por más que la vea el partido ya terminó y no me pagan para eso", concluyó Insua.