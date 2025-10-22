Crece la expectativa de los hinchas de Independiente Rivadavia por las entradas para el duelo con River

Con gran expectativa comenzó la venta de entradas para el gran partido de este viernes entre Independiente Rivadavia y River por una de las semifinales de la Copa Argentina.
Los hinchas de la Lepra se acercaron desde temprano a la boletería Sur del estadio Malvinas Argentinas donde a las 11 comenzó el expendio de tickets para el encuentro que se jugará este viernes 24 a las 22.10 en el estadio Mario Kempes de Córdoba.
Los fanáticos azules fueron a buscar su ticket con la ilusión de acompañar al equipo en una circunstancia histórica y en un escenario muy especial ya que fue donde hace dos años lograron el ascenso a Primera División.
La parcialidad de Independiente Rivadavia tiene disponibles entradas para un sector de la tribuna Popular y la Platea Ardiles y la venta continuará este jueves de 11 a 18.
Además, la dirigencia de Independiente Rivadavia puso a disposición a través de AccesFan un servicio de traslado, entrada y almuerzo para aquellos que deseen viajar a Córdoba.
Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia:
Jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en la boletería sur del estadio Malvinas Argentinas.
Venta web para la parcialidad de River (solo para socios)
Los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Venta web para la parcialidad de River
A través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:
Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
EL VIERNES 24 HABRÁ CANJE, CON HORARIOS Y LUGAR A DEFINIR POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.
Venta de entradas físicas para la parcialidad de River:
Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
Precios
NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL KEMPES.