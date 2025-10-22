Crece la expectativa de los hinchas de Independiente Rivadavia por las entradas para el duelo con River

hinchas Lepra 1 La venta de entradas comenzó en el Parque. Foto: Martín Pravata/UNO

La parcialidad de Independiente Rivadavia tiene disponibles entradas para un sector de la tribuna Popular y la Platea Ardiles y la venta continuará este jueves de 11 a 18.

Además, la dirigencia de Independiente Rivadavia puso a disposición a través de AccesFan un servicio de traslado, entrada y almuerzo para aquellos que deseen viajar a Córdoba.

Cómo sigue la venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia:

Jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en la boletería sur del estadio Malvinas Argentinas.

Venta web para la parcialidad de River (solo para socios)

Los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

Venta web para la parcialidad de River

A través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

EL VIERNES 24 HABRÁ CANJE, CON HORARIOS Y LUGAR A DEFINIR POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.

Venta de entradas físicas para la parcialidad de River:

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

Precios

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.

Popular: $50.000.

Platea Gasparini (River): $70.000.

Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85.000.

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL KEMPES.