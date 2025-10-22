San José le ganó el clásico a Atenas y puso la Superliga de básquet al rojo vivo

El primer cuarto fue palo y palo, con un Atenas que se fue arriba a su término por diferencia de 4 puntos (21 a 17) con un buen ingreso de Picciotto. La reacción de San José se dio en el final del segundo cuarto, con una levantada que tuvo un fuerte sprint que lo hizo irse al descanso 29 a 31.

basquet (2) Mula Rubia, líder de San José. FBM

En el segundo tiempo la cosa cambió en favor de San José que con una gran actuación colectiva quebró el partido a su favor. Rodrigo Funes marcó 20 puntos y Jeremías Bustos se despachó con otros 18. La distancia final de 13 puntos dejan en claro la diferencia en un partido que terminó con un claro dominador.