San José le ganó el clásico a Atenas y puso la Superliga de básquet al rojo vivo

En el mismísimo Pozo Apache, San José venció bien a su eterno rival y lo empardó en la cima de la tabla de posiciones. Así sigue la fecha

Por UNO
San José ganó un partidazo, festejó en el clásico y armó un lindo problema en la paridad de la parte alta de la tabla de posiciones. En el amanecer de la fecha 18 y en el mismísimo Pozo Apache, el Santo derrotó a Atenas 72 a 59 con un segundo tiempo de alto vuelo donde terminó revirtiendo el partido.

El primer cuarto fue palo y palo, con un Atenas que se fue arriba a su término por diferencia de 4 puntos (21 a 17) con un buen ingreso de Picciotto. La reacción de San José se dio en el final del segundo cuarto, con una levantada que tuvo un fuerte sprint que lo hizo irse al descanso 29 a 31.

Mula Rubia, líder de San José.

En el segundo tiempo la cosa cambió en favor de San José que con una gran actuación colectiva quebró el partido a su favor. Rodrigo Funes marcó 20 puntos y Jeremías Bustos se despachó con otros 18. La distancia final de 13 puntos dejan en claro la diferencia en un partido que terminó con un claro dominador.

Con la victoria en el clásico, San José llegó a 31 puntos, misma cantidad que Atenas, ambos punteros. El nuevo líder puede ser Israelita Macabi (tiene 30 puntos con un partido menos) pero para eso deberá vencer a Andes Talleres. Con 29 unidades están Godoy Cruz, Rivadavia Básquet y Anzorena.

Así sigue la fecha 18 de la Superliga de básquet

-Hoy 21.30 hs.

  • Godoy Cruz vs. GEPU (San Luis).
  • Anzorena vs. Huracán Las Heras.
  • Atlético Club San Martín vs. Rivadavia.
  • Andes Talleres vs. Israelita Macabi.
  • General San Martín vs. Municipalidad de San Carlos (22 hs).

